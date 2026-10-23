Agenti feriti sull'A2, l'OCST: «Dietro ogni divisa c'è una famiglia che aspetta il ritorno a casa»

Due vicende diverse che, secondo l'OCST, mettono in evidenza i rischi legati alla professione di poliziotto. Pericoli spesso imprevedibili, che possono mettere seriamente a repentaglio l'incolumità di chi è chiamato a proteggere la popolazione.

Proprio alla sicurezza degli agenti e alle conseguenze dei rischi professionali sarà dedicato un momento dell'assemblea dell'OCST Funzionari di Polizia, in programma il prossimo 26 novembre. Attraverso le testimonianze di alcuni poliziotti, verranno affrontati l'evoluzione dei pericoli legati alla professione e le preoccupazioni dei loro familiari.