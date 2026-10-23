VAL MARA
Dialoghi d’arte a Melano: la Biennale conquista Villa Santa Lucia
La mostra accoglie venti artisti e intreccia prospettive innovative nell'arte contemporanea.
Tio
Dialoghi d’arte a Melano: la Biennale conquista Villa Santa Lucia
La mostra accoglie venti artisti e intreccia prospettive innovative nell'arte contemporanea.
VAL MARA - A due settimane dall'inaugurazione della tappa svizzera della Biennale internazionale d'arte contemporanea «Le Latitudini dell'Arte», Dijana Manteva dell'associazione WIDE Company traccia un primo bilancio dell'esposizione, ospitata nella nuova sede dell'associazione a Villa Santa Lucia, a Melano.
Curata da Virginia Monteverde, la mostra riunisce 20 artisti e propone un dialogo tra diverse visioni dell'arte contemporanea.
L'occasione è anche un invito a scoprire la Biennale, allestita nella villa affacciata sul lago di Lugano. L'esposizione è visitabile fino al 28 novembre, dal venerdì alla domenica, dalle 14.00 alle 18.00, in via Santa Lucia 22 a Melano. L'ingresso è libero.
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