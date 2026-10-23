Dialoghi d’arte a Melano: la Biennale conquista Villa Santa Lucia

Curata da Virginia Monteverde, la mostra riunisce 20 artisti e propone un dialogo tra diverse visioni dell'arte contemporanea.

L'occasione è anche un invito a scoprire la Biennale, allestita nella villa affacciata sul lago di Lugano. L'esposizione è visitabile fino al 28 novembre, dal venerdì alla domenica, dalle 14.00 alle 18.00, in via Santa Lucia 22 a Melano. L'ingresso è libero.