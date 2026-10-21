Arriva la neve in montagna: chiusi diversi passi alpini
In Ticino la giornata è stata contrassegnata da piogge intense. Dopo una breve pausa soleggiata giovedì, il maltempo tornerà a colpire nel fine settimana.
In Ticino la giornata è stata contrassegnata da piogge intense. Dopo una breve pausa soleggiata giovedì, il maltempo tornerà a colpire nel fine settimana.
LOCARNO / ZURIGO - Mercoledì all’insegna del maltempo in Svizzera, con piogge intense, corsi d’acqua da monitorare e nevicate sulle Alpi. Secondo MeteoSvizzera, in Ticino potrebbero cadere fino a 120 millimetri di pioggia. La Confederazione ha diramato un’allerta di livello 2 su 5 per le regioni interessate. A preoccupare è anche la saturazione dei terreni, che potrebbe favorire un rapido aumento del livello dei corsi d’acqua.
L’allerta è in vigore dalle 6 di mercoledì alle 3 di giovedì e interessa una fascia di territorio che si estende dal lago di Brienz fino a San Gallo. Nei Grigioni e in Ticino l’avviso era già stato diramato martedì sera. Le precipitazioni più abbondanti sono attese nel Ticino occidentale, con accumuli compresi tra 70 e 120 millimetri e un picco previsto tra le 17 e le 19.
Arriva l’aria polare, neve sotto i 1’000 metri
Il maltempo è accompagnato da un sensibile calo delle temperature. Nel corso della mattinata, l’arrivo di un fronte freddo ha messo fine alla fase favonica. In serata affluirà invece aria polare umida, che farà scendere la temperatura a 2’000 metri da 5 a -1 grado.
Anche la quota delle nevicate è destinata ad abbassarsi progressivamente. Nella Svizzera tedesca passerà dai 2’500 metri del mattino ai 1’400 metri in serata. Nelle valli alpine interne dei Grigioni settentrionali e centrali, durante la notte la neve potrebbe scendere localmente sotto i 1’000 metri. In Vallese il limite si attesterà attorno ai 1’300 metri, mentre in Engadina sarà intorno ai 1’500.
In alta montagna sono attesi accumuli significativi. Sopra i 2’500 metri potrebbero cadere tra 20 e 40 centimetri di neve fresca, con punte fino a 50 centimetri lungo la cresta principale delle Alpi. Al di sopra dei 2’000 metri sono previsti invece tra 5 e 15 centimetri.
Diversi passi alpini sono già chiusi
Le condizioni meteorologiche hanno già portato alla chiusura di diversi valichi. I passi della Furka e della Novena sono chiusi da martedì sera, mentre quello del Susten è stato chiuso mercoledì mattina e quello del Grimsel nel pomeriggio. Il Gran San Bernardo e la Grosse Scheidegg sono invece già interessati dalla consueta chiusura invernale. Con l’arrivo delle nevicate, non si escludono ulteriori provvedimenti.
Giovedì una tregua, poi torna il maltempo
Una breve pausa è attesa giovedì, quando un temporaneo campo di alta pressione porterà condizioni più soleggiate, con temperature massime fino a 14 gradi al Nord e 18 al Sud. La tregua sarà però di breve durata. Da venerdì nuove perturbazioni raggiungeranno le regioni settentrionali della Svizzera, riportando pioggia e vento. Nel fine settimana, il limite delle nevicate si manterrà generalmente tra i 1’000 e i 1’500 metri.