Arriva la neve in montagna: chiusi diversi passi alpini

L’allerta è in vigore dalle 6 di mercoledì alle 3 di giovedì e interessa una fascia di territorio che si estende dal lago di Brienz fino a San Gallo. Nei Grigioni e in Ticino l’avviso era già stato diramato martedì sera. Le precipitazioni più abbondanti sono attese nel Ticino occidentale, con accumuli compresi tra 70 e 120 millimetri e un picco previsto tra le 17 e le 19.