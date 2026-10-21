Un’ora di sonno in regalo, ma c’è un prezzo da pagare

Dubbi sul risparmio energetico

Oltre ai possibili effetti sulla salute, i critici mettono in dubbio anche l’efficacia del cambio dell’ora rispetto al suo obiettivo originario: il risparmio energetico. L’introduzione dell’ora legale in primavera avrebbe infatti dovuto ridurre il consumo di elettricità durante i mesi più luminosi. L’idea era semplice: spostando avanti le lancette di un’ora, si sarebbe sfruttata maggiormente la luce naturale, riducendo il ricorso all’illuminazione artificiale. Secondo le analisi, però, i benefici in termini di risparmio energetico sono difficili da dimostrare.

Nel dibattito intervengono anche molti specialisti del sonno, favorevoli al mantenimento dell’ora normale, o invernale, per i possibili effetti negativi del cambio dell’ora sul ritmo e sulla durata del riposo. La luce naturale, in particolare la componente blu della luce solare, è infatti uno dei principali fattori che regolano il nostro orologio biologico e il ritmo sonno-veglia. Secondo gli esperti, l’ora invernale è quella che meglio rispetta questo equilibrio. Il passaggio all’ora legale, al contrario, può provocare una carenza di sonno, con conseguenti cali di concentrazione e rendimento e un aumento del rischio di incidenti.