Ecco chi c'è dietro al primo ETF svizzero in bitcoin

La quotazione del Bitcoin Fund ETF (BBIT) su SIX è prevista in novembre. Il fondo sarà strutturato come investimento collettivo di capitale di diritto svizzero e fisicamente garantito da bitcoin, conservati presso una banca della Confederazione. Il prodotto seguirà una strategia passiva, senza ricorso a derivati né al prestito di titoli. Gli investitori potranno accedervi tramite i loro conti abituali. Le commissioni saranno annunciate al lancio.

All'incrocio tra finanza e tecnologia, BIT Asset Management è una realtà che fa parte di BIT Group, attivo a livello internazionale. Fondato nel 2019, il conglomerato opera nella negoziazione, nella custodia nel finanziamento e nella gestione di attivi digitali, come pure nella relativa infrastruttura.