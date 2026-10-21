Zehnder chiude lo stabilimento di Dachang: 80 posti di lavoro a rischio in Cina

Il gruppo Zehnder realizza i suoi prodotti in diversi stabilimenti in Europa, Cina e Nordamerica. L'impresa ha un organico di 3600 dipendenti e nell'esercizio 2025 ha realizzato un fatturato di 761 milioni di euro. Ha la sua sede a Gränichen (AG), dove l'azienda venne fondata - sotto forma di officina meccanica - nel 1895. La società figura fra i pionieri della motorizzazione in Svizzera: la ditta mise infatti sul mercato negli anni Venti del Novecento una motocicletta leggera di grande successo, la "Zehnderli", dotata di un motore da 112 centimetri cubici, che contribui alla motorizzazione delle persone comuni, spiega il gruppo nella sua storia aziendale. Il comparto venne poi abbandonato. Dal 1930 la società cominciò a produrre radiatori. Al 1986 risale l'entrata in borsa - ma una parte consistente delle azioni è ancora in mano alla famiglia fondatrice - e nel 2001 è avvenuto lo sbarco nel settore della ventilazione.