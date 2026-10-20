«Che fine faranno i 400 posteggi?»

Un'altra questione riguarda i diritti degli autori del progetto vincitore del concorso: le due interpellanti chiedono esplicitamente se siano rispettati.

Infine, Altin e Pusterla vogliono chiarire il ruolo del Cantone nel finanziamento dell'intervento. In particolare, domandano quale fosse la posizione cantonale al momento dell'approvazione del credito e quale sia oggi, sia rispetto al progetto completo sia nell'ipotesi di una sua realizzazione senza posteggi interrati.