Arriva l'inverno, i cartelli vanno in letargo: ecco dove e perché
Alcuni indicatori presenti sui sentieri saranno temporaneamente rimossi per evitare che vengano danneggiati dalle abbondanti nevicate invernali. L'OTR raccomanda agli escursionisti di munirsi di una cartina geografica e strumenti per orientarsi.
Alcuni indicatori presenti sui sentieri saranno temporaneamente rimossi per evitare che vengano danneggiati dalle abbondanti nevicate invernali. L'OTR raccomanda agli escursionisti di munirsi di una cartina geografica e strumenti per orientarsi.
BELLINZONESE/ALTO TICINO - Chi intende affrontare escursioni in alta montagna dovrà prestare particolare attenzione alla segnaletica. A partire da giovedì 22 ottobre, alcuni cartelli indicatori presenti sui sentieri del Bellinzonese e dell'Alto Ticino saranno temporaneamente rimossi per evitare che vengano danneggiati dalle abbondanti nevicate invernali.
Lo comunica l'Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (OTR), responsabile della manutenzione e della segnaletica della rete escursionistica cantonale nel proprio comprensorio.
L'OTR raccomanda quindi agli escursionisti che intendono raggiungere le alte quote di munirsi di una buona cartina geografica e di strumenti tecnologici per la geolocalizzazione, così da potersi orientare anche in assenza di alcuni cartelli indicatori.
La rimozione sarà temporanea: la segnaletica verrà ripristinata nel corso della prossima primavera, non appena le condizioni di innevamento lo consentiranno.