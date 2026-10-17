Com'è cambiata l'area della stazione: «Più spazi per tutti»

E, parlando di sicurezza, particolare attenzione è stata dedicata a chi adotta la mobilità lenta e alle persone con disabilità fisiche: «Tutti oggi possono beneficiare di maggiori spazi e fruirne in maniera più consona alle proprie esigenze», ha sottolineato Marchesi. Anche i passaggi pedonali sono stati riposizionati.

La rotonda, le fermate e non solo

Il nodo d’interscambio si presenta così nella sua nuova veste, con il comparto della stazione ferroviaria che è stato oggetto di una riqualifica urbanistica. La costruzione di una nuova rotonda, la riorganizzazione delle fermate bus, la formazione di un nuovo Bike & Rail e la realizzazione delle pensiline che si integrano armoniosamente con il fabbricato viaggiatori — il quale, lo ricordiamo, è tutelato come bene di interesse nazionale. Si è inoltre proceduto a una miglioria urbanistica di tutta l’area della stazione, inserendo anche elementi di arredo.