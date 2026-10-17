Ritratto (punk) di una generazione

Respiro internazionale

L’album è stato registrato, mixato e masterizzato al Toxic Basement Studio in Italia. La copertina, firmata dall’artista austriaco SBAM, raffigura uno specchio infranto, chiaro rimando alle fratture interiori e sociali evocate nei testi. Il secondo singolo “Mirror” e il relativo videoclip sono attesi per il 7 novembre. La pubblicazione è sostenuta da Engineer Records, storica etichetta britannica, e dalla lituana Pasidaryk Pats Records. Il sodalizio internazionale consentirà ai Wronkids di promuovere l’album ben oltre i confini della Svizzera, aprendo nuove prospettive nella scena punk rock europea. “F.O.M.O.” sarà disponibile sulle piattaforme digitali, in CD e vinile, con una tiratura speciale di cento copie in vinile rosso.