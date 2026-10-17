Ritratto (punk) di una generazione
I Wronkids hanno pubblicato "Back to the Roots", il singolo che anticipa l'album che uscirà a novembre
I Wronkids hanno pubblicato "Back to the Roots", il singolo che anticipa l'album che uscirà a novembre
LUGANO - Cinque musicisti veterani della scena punk rock ticinese e italiana danno vita a un esordio discografico sulla lunga distanza che promette di essere un capitolo rilevante nella storia di questo genere musicale.
Stiamo parlando dei Wronkids, formazione che riunisce Rodolfo “Dexter” Pulino alla voce, Elia Gandini e Jon Casari alle chitarre, Alessandro Anselmi al basso e Patrick Petruccelli alla batteria, già noti per le loro esperienze con band come Knives Out, Neutral Bombs, Redraw e Red Car Burns. Il progetto, frutto di anni di concerti e sperimentazioni nell'underground locale, prende ora slancio con la pubblicazione del primo album "F.O.M.O." (“Fear Of Missing Out”). Il disco uscirà il 20 novembre in formato digitale, CD e vinile, ed è composto da otto tracce originali.
Guardare indietro per affrontare il domani
I Wronkids nascono dalla volontà di riunire influenze e sensibilità differenti, raccontando attraverso la musica temi attuali e universali. Melodie potenti, testi energici e una carica emotiva definiscono il sound e l’identità della band, impegnata a intrecciare esperienze personali e vissuto generazionale. Il primo assaggio è "Back to the Roots", uscito il 9 ottobre, che fin dal titolo rende omaggio alle radici musicali del gruppo, recuperando lo spirito genuino del punk rock.
L'album
“F.O.M.O.” prende il titolo dall’acronimo inglese Fear Of Missing Out, la paura di perdere occasioni importanti o di essere esclusi. Una sensazione sempre più diffusa, evidenziata dalla presenza costante e dalla pressione dei social nella vita quotidiana. Nelle otto tracce del disco, i Wronkids esplorano la tensione tra identità, ribellione, relazioni e bisogno di sentirsi parte di qualcosa. Alternano momenti di introspezione a brani più diretti, offrendo un ritratto generazionale filtrato dalla lente del punk rock.
Respiro internazionale
L’album è stato registrato, mixato e masterizzato al Toxic Basement Studio in Italia. La copertina, firmata dall’artista austriaco SBAM, raffigura uno specchio infranto, chiaro rimando alle fratture interiori e sociali evocate nei testi. Il secondo singolo “Mirror” e il relativo videoclip sono attesi per il 7 novembre. La pubblicazione è sostenuta da Engineer Records, storica etichetta britannica, e dalla lituana Pasidaryk Pats Records. Il sodalizio internazionale consentirà ai Wronkids di promuovere l’album ben oltre i confini della Svizzera, aprendo nuove prospettive nella scena punk rock europea. “F.O.M.O.” sarà disponibile sulle piattaforme digitali, in CD e vinile, con una tiratura speciale di cento copie in vinile rosso.
2026 tra festival e release party
Il 2026 ha segnato una svolta per i Wronkids. Ad agosto la band ha partecipato al Lagoon Punk Rock Fest di Lugano, evento con oltre 1'500 spettatori. In quell’occasione è stato presentato “Punk Rock Lagoon”, scelto come inno del festival.
Subito dopo, il 9 ottobre, la band ha suonato all’Arci Blob di Arcore, in concomitanza con l’uscita del singolo d’esordio, condividendo il palco con Slurmies e Andy Ramponi dei Discomostro. La presentazione ufficiale dell’album avverrà il 28 novembre al Bar Oops di Lugano, dove i Wronkids proporranno dal vivo i brani di “F.O.M.O.” insieme al pubblico di casa.