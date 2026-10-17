È tempo di "Naza", e di premi

Alle 17.30 il Festival si sposterà al Cinema Corso con Traces di Alisa Kovalenko e Marysia Nikitiuk. La pellicola, una produzione ucraina e polacca del 2026 della durata di 85 minuti, sarà presentata in versione originale con sottotitoli in italiano, in collaborazione con lo Human Rights Film Festival Zürich e Amnesty International Svizzera.

Traces racconta la resilienza e la solidarietà delle donne ucraine che, dopo aver subito violenze sessuali e torture legate al conflitto in corso, rifiutano di tacere e si riuniscono in un cerchio di coraggio e cura. Alla proiezione seguirà un videointervento di Oleksandra Matvijčuk, Premio Nobel per la pace 2022 con il Centro per le Libertà Civili di Kyiv. Interverranno inoltre Sara Dal Monico, Marie Curie Fellow all’Università di Zurigo e PhD in diritto internazionale all’Università Ca’ Foscari Venezia, e la giornalista RSI Anna Bernasconi.