È tempo di "Naza", e di premi
Ecco i vincitori del Premio della Giuria e del Pubblico del Film Festival Diritti Umani Lugano
LUGANO - Il penultimo giorno del Film Festival Diritti Umani Lugano (FFDUL) si aprirà sabato 17 ottobre alle 16 al Cinema Iride con Chez Jolie Coiffure di Rosine Mbakam, Premio Diritti Umani per l’Autore 2026. Il documentario belga del 2018, della durata di 71 minuti, sarà proposto in versione originale con sottotitoli in italiano.
Al centro del film c’è Sabine, fuggita dal Camerun e arrivata a Bruxelles dopo aver vissuto una condizione di quasi schiavitù in Libano. Nel quartiere Matonge gestisce un salone di parrucchiera, dove lei e le colleghe si organizzano e si sostengono per affrontare la clandestinità. Al termine della proiezione, la regista Rosine Mbakam incontrerà il pubblico.
Alle 17.30 il Festival si sposterà al Cinema Corso con Traces di Alisa Kovalenko e Marysia Nikitiuk. La pellicola, una produzione ucraina e polacca del 2026 della durata di 85 minuti, sarà presentata in versione originale con sottotitoli in italiano, in collaborazione con lo Human Rights Film Festival Zürich e Amnesty International Svizzera.
Traces racconta la resilienza e la solidarietà delle donne ucraine che, dopo aver subito violenze sessuali e torture legate al conflitto in corso, rifiutano di tacere e si riuniscono in un cerchio di coraggio e cura. Alla proiezione seguirà un videointervento di Oleksandra Matvijčuk, Premio Nobel per la pace 2022 con il Centro per le Libertà Civili di Kyiv. Interverranno inoltre Sara Dal Monico, Marie Curie Fellow all’Università di Zurigo e PhD in diritto internazionale all’Università Ca’ Foscari Venezia, e la giornalista RSI Anna Bernasconi.
Alle 20.30, sempre al Cinema Corso, si terrà la cerimonia di premiazione del Concorso internazionale di lungometraggi. Il Premio della giuria andrà a Promised Spaces, il cui regista Ivan Marković sarà presente alla cerimonia. Trop c’est trop riceverà il Premio del pubblico, promosso dalla Città di Lugano in collaborazione con BancaStato. Amnesty International Svizzera consegnerà invece il Premio ONG a Effondrement (Collapse).
Seguirà la proiezione, già esaurita, di Naza di Yuval Abraham e Rachel Szor. Prodotto nel 2026 nel Regno Unito e negli Stati Uniti, il film è stato premiato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Girato di notte sui tetti di Tel Aviv, indaga i sistemi e le tecnologie impiegati nelle operazioni militari israeliane a Gaza e le modalità con cui viene condotta la guerra. L’opera, della durata di 80 minuti, sarà proposta in versione originale con sottotitoli in italiano. Una replica è in programma alle 21.15 al Cinema LUX art house. Anche questa proiezione è esaurita.
La giornata si concluderà alle 23.30 all’Auberge Club con la festa di chiusura del FFDUL, accompagnata dal set interamente in vinile "We have a dream" di dj leMox. L’ingresso sarà gratuito mostrando l’abbonamento o un biglietto del Festival.
Sabato resterà aperto anche il Caffè dei Diritti al Mamitas Caffè & Bar, dove dalle 16 si terrà l’ultima diretta di Radio Gwen.