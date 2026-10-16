La pecora scompare, la ritrovano e la sorpresa è doppia
Il lieto fine della vicenda ha portato sollievo all'allevatore che aveva lanciato l'allarme.
Il lieto fine della vicenda ha portato sollievo all'allevatore che aveva lanciato l'allarme.
SAN GALLO - Era scomparsa da due giorni, facendo scattare anche un appello della polizia. Ma la storia della pecora di razza Engadina sparita martedì 13 ottobre ha avuto un lieto fine: giovedì sera l'animale è stato ritrovato sano e salvo in un bosco, insieme a un agnello appena nato.
A ritrovarla è stato lo stesso allevatore che martedì ne aveva denunciato la scomparsa alla polizia cantonale di San Gallo. Non essendo chiaro cosa fosse accaduto all'animale, gli agenti avevano lanciato un appello a eventuali testimoni.
La soluzione del mistero è arrivata giovedì 15 ottobre, quando il contadino ha individuato la pecora in una zona boschiva nei pressi di Rietstrasse.
Secondo quanto ricostruito, l'animale, che era gravido, si sarebbe separato dal resto del gregge per nascondersi tra gli alberi, senza però mai uscire dalla proprietà. Proprio lì ha dato alla luce un agnello sano.
Madre e piccolo stanno entrambi bene. L'allevatore li ha recuperati e riportati alla fattoria.