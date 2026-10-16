Amore fra i giudici, primo no a una richiesta di revisione
Il Tribunale federale ha respinto per tardività la richiesta di revisione presentata da un uomo condannato a 22 mesi. Altre 14 istanze sono ancora pendenti.
LOSANNA - Era stato condannato da una corte del Tribunale federale (TF) che vedeva presenti uno dei due giudici (uomo e donna) che hanno avuto una relazione amorosa: ha chiesto una revisione della sentenza, ma lo stesso TF gli risponde ora picche.
Secondo l'argomentazione della corte suprema, l'uomo, che si era visto infliggere 22 mesi per violazione delle regole della circolazione, avendo partecipato a una gara non autorizzata, non ha rispettato il termine di 30 giorni per presentare l'istanza.
L'interessato avrebbe dovuto sapere della partecipazione del giudice in questione alla sentenza già dal 15 maggio, quando il TF aveva informato con un comunicato stampa sulla vicenda. Ne è invece venuto a conoscenza solo più tardi attraverso una segnalazione di un conoscente. Ignoranza non scusata, per la corte: lui, o ancora meglio il suo avvocato, avrebbero dovuto essere al corrente.
Nella sua decisione pubblicata oggi il tribunale non è quindi entrato nel merito della domanda. Si tratta del primo caso di questo tipo legato alla nota vicenda amorosa rivelata dalla Weltwoche: attualmente sono pendenti altre quattordici domande di revisione, ha indicato l'autorità. Non è chiaro quanto tempo richiederà la loro trattazione.