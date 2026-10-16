Amore fra i giudici, primo no a una richiesta di revisione

L'interessato avrebbe dovuto sapere della partecipazione del giudice in questione alla sentenza già dal 15 maggio, quando il TF aveva informato con un comunicato stampa sulla vicenda. Ne è invece venuto a conoscenza solo più tardi attraverso una segnalazione di un conoscente. Ignoranza non scusata, per la corte: lui, o ancora meglio il suo avvocato, avrebbero dovuto essere al corrente.

Nella sua decisione pubblicata oggi il tribunale non è quindi entrato nel merito della domanda. Si tratta del primo caso di questo tipo legato alla nota vicenda amorosa rivelata dalla Weltwoche: attualmente sono pendenti altre quattordici domande di revisione, ha indicato l'autorità. Non è chiaro quanto tempo richiederà la loro trattazione.