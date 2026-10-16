Ginevra nella morsa del narcotraffico: sequestrati oltre 300 chili di droga
e indagini condotte nell'ambito di diverse operazioni hanno permesso di smantellare tre reti di narcotrafficanti e arrestare vari sospettati
e indagini condotte nell'ambito di diverse operazioni hanno permesso di smantellare tre reti di narcotrafficanti e arrestare vari sospettati
GINEVRA - Tra il 1° luglio e la metà di settembre, nel canton Ginevra sono stati sequestrati oltre 314 chili di stupefacenti. Le indagini condotte nell'ambito di diverse operazioni hanno permesso di smantellare tre reti di narcotrafficanti e arrestare vari sospettati, scrive la polizia cantonale ginevrina in una nota.
Alcune inchieste erano state avviate già diversi mesi prima, in alcuni casi già nel 2025, sottolinea oggi la polizia cantonale in un comunicato. Le forze dell'ordine parlano di un "meticoloso lavoro investigativo", rilevando al contempo un'evoluzione delle modalità operative.
In particolare, le autorità ginevrine evidenziano un mutamento per quanto riguarda il reclutamento dei trafficanti e lo spaccio delle sostanze stupefacenti, che avvengono vieppiù tramite i social e attraverso chat.
La lotta al narcotraffico - precisa la nota - mobilita quotidianamente numerose brigate della polizia giudiziaria e della gendarmeria. Gli interventi sono stati effettuati in particolare nelle strade e negli aeroporti.
Nel 2025, la polizia ginevrina aveva condotto 1'693 operazioni, che hanno portato a 2'930 fermi e 745 arresti.