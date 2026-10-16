Ginevra nella morsa del narcotraffico: sequestrati oltre 300 chili di droga

GINEVRA - Tra il 1° luglio e la metà di settembre, nel canton Ginevra sono stati sequestrati oltre 314 chili di stupefacenti. Le indagini condotte nell'ambito di diverse operazioni hanno permesso di smantellare tre reti di narcotrafficanti e arrestare vari sospettati, scrive la polizia cantonale ginevrina in una nota.