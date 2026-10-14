Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?

Cosa che si è puntualmente verificata con il doppio blitz, la cui modalità ha sollevato interrogativi e perplessità tra i lavoratori che, sulla possibilità di effettuare controlli sul personale, vorrebbero capirne di più («i miei colleghi stanno cercando sul ROC* dove sia prevista una misura del genere», conclude il lavoratore).



«Proporzionalità e consenso della persona»

«Garantire un servizio pubblico in condizioni sicure, per il personale e l’utenza, è chiaramente fondamentale. Ciò premesso, gli alcoltest incidono sulla sfera privata e sulla personalità dei dipendenti. Essi sono quindi ammissibili soltanto in presenza di un interesse prevalente alla sicurezza, nel rispetto del principio di proporzionalità e previo consenso della persona interessata»: è quanto sostiene il Co-segretario Regione Ticino di Vdpod (Sindacato Svizzero del personale dei servizi pubblici e sociosanitari) che ha tra i suoi associati anche dipendenti del comune di confine.

