Strada improvvisamente ghiacciata? Questo aiuta
Dopo il maxi incidente sull'A1 una serie di consigli pratici: dalla scelta dei pneumatici alla guida prudente. Ecco come proteggersi in condizioni invernali estreme.
Dopo il maxi incidente sull'A1 una serie di consigli pratici: dalla scelta dei pneumatici alla guida prudente. Ecco come proteggersi in condizioni invernali estreme.
ZURIGO - Venerdì mattina 37 veicoli sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento sull'A1, tra Effretikon e Winterthur-Töss. Almeno dieci persone sono rimaste ferite. All'origine dell'incidente, secondo la Polizia cantonale di Zurigo, le condizioni invernali della carreggiata.
Il TCS aveva lanciato un'allerta per strade ghiacciate alle 5.51. Un avvertimento arrivato troppo tardi per molti automobilisti in viaggio sull'A1: attorno alle 5.45, 23 auto, 6 furgoni e 8 camion erano già scivolati gli uni contro gli altri.
Quattro accorgimenti possono fare la differenza
Chi sa che c'è il rischio di trovare ghiaccio sulla strada e può permetterselo dovrebbe lasciare l'auto a casa. Al viaggio dovrebbe rinunciare anche chi monta ancora pneumatici estivi (vedi riquadro).
Secondo il TCS, la cosiddetta regola da O a O si è rivelata efficace. Si tratta di una semplice regola pratica per stabilire in quale periodo utilizzare gli pneumatici invernali: da ottobre a Pasqua (Ostern in tedesco). È infatti il periodo dell'anno in cui le strade possono diventare rapidamente scivolose. La regola non si applica agli pneumatici quattro stagioni, che dovrebbero però avere un battistrada di almeno quattro millimetri. Montare le catene da neve sugli pneumatici estivi per sopperire alla mancanza di quelli invernali o quattro stagioni non è una buona idea, secondo il TCS: «Si sconsiglia questa combinazione.»
Per tutti gli altri automobilisti è fondamentale adeguare la velocità alle condizioni della strada e, soprattutto, aumentare la distanza di sicurezza. «Anche uno pneumatico invernale di alta qualità necessita, su una strada innevata, di uno spazio di frenata molto più lungo rispetto a una strada asciutta», avverte il TCS.
In presenza di ghiaccio, secondo gli esperti, è inoltre fondamentale mantenere la calma. È consigliabile anche accendere le quattro frecce per avvertire chi sopraggiunge.
Quanto aumenta lo spazio di frenata sul ghiaccio?
Secondo il TCS, su una strada ghiacciata lo spazio di frenata può essere da otto a dieci volte maggiore rispetto a quello su una strada asciutta. Se a una determinata velocità bastano 10 metri per frenare sull'asciutto, sul ghiaccio possono servirne dagli 80 ai 100, senza contare la distanza percorsa durante il tempo di reazione e il margine di sicurezza. Su una strada innevata, invece, lo spazio di frenata è "solo" tre o quattro volte maggiore.
Anche il tipo di pneumatici fa la differenza, secondo l'ADAC. Se a 50 km/h un'auto può impiegare fino a 100 metri per fermarsi, con gli pneumatici estivi lo spazio di frenata può arrivare a circa 200 metri.
Secondo Marco Wölfli del TCS, non è possibile fornire cifre precise: «Su strada asciutta e a 120 km/h si può calcolare uno spazio di frenata di 140 metri. Con il ghiaccio e pneumatici invernali è di conseguenza più lungo, a seconda del ghiaccio e delle altre circostanze.» Wölfli sottolinea inoltre: «Con pneumatici estivi è pure peggio. A temperature intorno allo zero, la gomma dei pneumatici estivi diventa così dura che soprattutto su strade bagnate perde subito aderenza.»
Cosa fare se l'auto scivola?
Quando l'auto inizia a scivolare, chi è al volante ha ben poche possibilità di fermarla. In questi casi il TCS consiglia di frenare: «non è mai sbagliato, perché solo così si può ridurre la velocità e quindi l'energia». Più concretamente, l'automobile club raccomanda: «Se la vostra auto dovesse andare in testacoda, premete subito e con forza il freno e guardate nella direzione in cui volete andare. Nella maggior parte dei veicoli è installato un ESP* che vi aiuta».
*La sigla ESP indica il programma elettronico di stabilità, un sistema di assistenza alla guida che contrasta lo sbandamento dell'auto. Secondo Volkswagen, il sistema interviene frenando leggermente e in modo mirato le singole ruote, aiutando così il conducente a riprendere il controllo del veicolo.