Secondo Marco Wölfli del TCS, non è possibile fornire cifre precise: «Su strada asciutta e a 120 km/h si può calcolare uno spazio di frenata di 140 metri. Con il ghiaccio e pneumatici invernali è di conseguenza più lungo, a seconda del ghiaccio e delle altre circostanze.» Wölfli sottolinea inoltre: «Con pneumatici estivi è pure peggio. A temperature intorno allo zero, la gomma dei pneumatici estivi diventa così dura che soprattutto su strade bagnate perde subito aderenza.»

Cosa fare se l'auto scivola?

Quando l'auto inizia a scivolare, chi è al volante ha ben poche possibilità di fermarla. In questi casi il TCS consiglia di frenare: «non è mai sbagliato, perché solo così si può ridurre la velocità e quindi l'energia». Più concretamente, l'automobile club raccomanda: «Se la vostra auto dovesse andare in testacoda, premete subito e con forza il freno e guardate nella direzione in cui volete andare. Nella maggior parte dei veicoli è installato un ESP* che vi aiuta».