Imposizione individuale avanti tutta: respinta la proposta del Centro. In pochi a crederci
Delusi e soddisfatti. E il popolo punta sull'imposizione individuale per superare la penalizzazione fiscale del matrimonio.
Delusi e soddisfatti. E il popolo punta sull'imposizione individuale per superare la penalizzazione fiscale del matrimonio.
BERNA - Con la decisione di rifiutare l'iniziativa popolare del Centro "Sì a imposte federali eque anche per i coniugi", il popolo svizzero ha deciso che la penalizzazione fiscale del matrimonio sarà eliminata soltanto introducendo l'imposizione individuale a tutti i livelli istituzionali: federale, cantonale e comunale. Dunque no al modello alternativo proposto dal Centro.
Il Centro: «Il grosso del lavoro comincia solo ora»
«Siamo delusi per la sconfitta, ma soprattutto per le coppie sposate, più che per il nostro partito», ha dichiarato il presidente del Centro, Philipp Matthias Bregy, commentando la bocciatura dell'iniziativa fiscale. A suo avviso, le coppie sposate rischiano in futuro di dover pagare imposte cantonali e comunali più elevate. Bregy ammette che durante la campagna il partito non è riuscito a sensibilizzare sufficientemente la popolazione sul tema: il dibattito si è concentrato soprattutto sull'imposta federale diretta, trascurando le ripercussioni a livello cantonale e comunale.
«Il grosso del lavoro comincia solo ora», osserva, riferendosi all'adeguamento delle legislazioni fiscali cantonali. A suo giudizio, si prospettano due scenari: un aumento del carico fiscale per molte coppie sposate oppure ingenti perdite di gettito per gli enti pubblici. Pur rispettando la decisione popolare, il presidente del Centro intende vigilare affinché l'introduzione dell'imposizione individuale nei Cantoni non comporti un eccessivo aggravio fiscale per le famiglie. Bregy difende comunque il modello proposto dal suo partito, definendolo semplice e moderno. L'obiettivo, spiega, era garantire alle coppie la libertà di scelta, senza imporre loro un particolare modello di vita.
I Verdi soddisfatti
I Verdi si sono detti soddisfatti per il rifiuto da parte del popolo dell'«iniziativa fiscale conservatrice» del Centro. Con il rifiuto si evita un alleggerimento fiscale per i più ricchi e il rischio di future ingiustizie fiscali per tutti i contribuenti non sposati. L'iniziativa avrebbe cementato un modello familiare conservatore che non riflette la realtà della maggioranza delle economie domestiche svizzere, ha dichiarato il consigliere nazionale bernese dei Verdi Kilian Baumann nel comunicato. Da anni i Verdi si impegnano per un sistema fiscale più giusto e una maggiore parità. Anche la popolazione vuole seguire questa strada, come già dimostrato a marzo con il sì all'imposizione individuale. Sono necessari ulteriori passi verso la parità di genere.
UDF: «Rafforzeremo il nostro impegno per il matrimonio e la famiglia»
L’Unione Democratica Federale esprime rammarico per la bocciatura dell’iniziativa per l’equità.L’esito della votazione, sottolinea il partito in una nota, non cambia le sue convinzioni né la volontà di battersi a favore del matrimonio, della famiglia e dei figli. «Le maggioranze politiche non cambiano i fondamenti di una società capace di costruire il proprio futuro», afferma l’UDF. Secondo il partito, questi fondamenti risiedono nell’impegno reciproco e vincolante tra un uomo e una donna attraverso il matrimonio, nella crescita dei figli e nell’assunzione di responsabilità tra le generazioni. L’UDF critica inoltre quelli che definisce «i calcoli politici e la relativizzazione del matrimonio e della famiglia», sostenendo che una società incapace di riconoscere e rafforzare il ruolo di queste istituzioni e dei figli non sia in grado di costruire il proprio futuro. Il partito considera quindi il risultato della votazione uno stimolo a intensificare il proprio impegno politico, annunciando che in futuro porterà avanti le proprie battaglie con maggiore chiarezza e determinazione. Con la bocciatura dell’iniziativa si conclude la campagna dell’UDF «Equità per il matrimonio. Forza per le famiglie.». Non termina, tuttavia, la mobilitazione del partito su questi temi. «Il nostro impegno per il matrimonio e la famiglia no. Lo rafforzeremo», conclude l’UDF.
L'UDC deplora il risultato
L'UDC deplora la bocciatura dell'iniziativa fiscale del Centro. "Sarebbe stata la via più semplice e meno burocratica per abolire la penalizzazione del matrimonio e sgravare concretamente le famiglie sul piano fiscale", scrive il partito in un comunicato.
Per i democentristi tocca ora al PLR assumersi le proprie responsabilità e garantire nell'applicazione dell'imposizione individuale che le coppie sposate e le famiglie non vengano ulteriormente gravate da nuovi svantaggi fiscali. L'UDC chiede inoltre l'introduzione di deduzioni per le famiglie monoreddito e per i pensionati.
Il Comitato contrario deluso, ma rispetta la decisione
Il comitato interpartitico "Sì a un'imposizione equa" si rammarica per la bocciatura dell'iniziativa fiscale del Centro, pur rispettando la decisione popolare. Auspica tuttavia che, nella fase di attuazione, vengano valutate attentamente le ripercussioni sulle famiglie, sui diversi percorsi professionali, nonché sui Cantoni e sui Comuni. Per le coppie sposate con redditi molto diversi, infatti, il passaggio all'imposizione individuale potrebbe tradursi in un aumento del carico fiscale. Occorrerà inoltre considerare gli aspetti amministrativi. La presentazione di due dichiarazioni d'imposta per ogni coppia sposata e la nuova ripartizione dei redditi e della sostanza comporteranno infatti ulteriori oneri sia per le famiglie sia per le amministrazioni fiscali. Il comitato auspica pertanto che l'attuazione della riforma avvenga in modo da contenere il più possibile il carico amministrativo.
Il PS: «Attuare rapidamente l'imposizione individuale»
Il PS accoglie con favore la bocciatura dell'iniziativa del Centro, che, secondo il partito, avrebbe generato un caos fiscale e comportato perdite fino a tre miliardi di franchi per le casse federali, favorendo soprattutto le coppie più benestanti. I socialisti chiedono ora una rapida attuazione dell'imposizione individuale a livello federale e cantonale, ritenendola una soluzione equa e al passo con i tempi, in grado di eliminare la penalizzazione fiscale del matrimonio e di promuovere la parità tra donne e uomini.