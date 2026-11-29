I Verdi soddisfatti

I Verdi si sono detti soddisfatti per il rifiuto da parte del popolo dell'«iniziativa fiscale conservatrice» del Centro. Con il rifiuto si evita un alleggerimento fiscale per i più ricchi e il rischio di future ingiustizie fiscali per tutti i contribuenti non sposati. L'iniziativa avrebbe cementato un modello familiare conservatore che non riflette la realtà della maggioranza delle economie domestiche svizzere, ha dichiarato il consigliere nazionale bernese dei Verdi Kilian Baumann nel comunicato. Da anni i Verdi si impegnano per un sistema fiscale più giusto e una maggiore parità. Anche la popolazione vuole seguire questa strada, come già dimostrato a marzo con il sì all'imposizione individuale. Sono necessari ulteriori passi verso la parità di genere.



UDF: «Rafforzeremo il nostro impegno per il matrimonio e la famiglia»

L’Unione Democratica Federale esprime rammarico per la bocciatura dell’iniziativa per l’equità.L’esito della votazione, sottolinea il partito in una nota, non cambia le sue convinzioni né la volontà di battersi a favore del matrimonio, della famiglia e dei figli. «Le maggioranze politiche non cambiano i fondamenti di una società capace di costruire il proprio futuro», afferma l’UDF. Secondo il partito, questi fondamenti risiedono nell’impegno reciproco e vincolante tra un uomo e una donna attraverso il matrimonio, nella crescita dei figli e nell’assunzione di responsabilità tra le generazioni. L’UDF critica inoltre quelli che definisce «i calcoli politici e la relativizzazione del matrimonio e della famiglia», sostenendo che una società incapace di riconoscere e rafforzare il ruolo di queste istituzioni e dei figli non sia in grado di costruire il proprio futuro. Il partito considera quindi il risultato della votazione uno stimolo a intensificare il proprio impegno politico, annunciando che in futuro porterà avanti le proprie battaglie con maggiore chiarezza e determinazione. Con la bocciatura dell’iniziativa si conclude la campagna dell’UDF «Equità per il matrimonio. Forza per le famiglie.». Non termina, tuttavia, la mobilitazione del partito su questi temi. «Il nostro impegno per il matrimonio e la famiglia no. Lo rafforzeremo», conclude l’UDF.



L'UDC deplora il risultato

L'UDC deplora la bocciatura dell'iniziativa fiscale del Centro. "Sarebbe stata la via più semplice e meno burocratica per abolire la penalizzazione del matrimonio e sgravare concretamente le famiglie sul piano fiscale", scrive il partito in un comunicato.