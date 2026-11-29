Che tempo faceva il giorno della tua nascita? Ora lo puoi scoprire
Inserisci data e luogo di nascita e scopri se la cicogna, al momento della tua nascita, aveva gli occhiali da sole o il berretto di lana
ZURIGO - Splendeva il sole, pioveva o nevicava il giorno in cui sei nato? Grazie ai dati storici di MeteoSvizzera è possibile scoprirlo. Basta inserire, nel calcolatore elaborato dai colleghi di 20 Minuten, la data e il luogo di nascita e, se la si conosce, anche l'ora.
Il calcolatore utilizza i dati messi liberamente a disposizione dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia. Si basa sulle misurazioni di 121 stazioni meteorologiche distribuite sul territorio elvetico e comprende quasi 4'000 località tra Svizzera e Liechtenstein.
Per ogni luogo di nascita viene individuata la stazione meteorologica più adatta, tenendo conto sia della distanza geografica sia dell'altitudine. Un dislivello di 100 metri equivale a una distanza di cinque chilometri. In questo modo, chi è nato in una valle non riceverà i dati relativi alla montagna più vicina. Sono inoltre escluse le stazioni situate sulle vette e quelle al di sopra dei 1'950 metri di quota.
Dati orari a partire dal 1981
Dal 1981 sono disponibili misurazioni per ogni singola ora. Chi conosce il proprio orario di nascita può quindi consultare i dati relativi alla temperatura, alle precipitazioni, al soleggiamento e al vento di quell'ora, oltre a quelli delle ore precedenti e successive. Il calcolatore tiene conto anche del fuso orario e dell'ora legale.
Per gli anni precedenti sono invece disponibili i valori giornalieri, che a Basilea, Berna, Zurigo e Lugano risalgono addirittura al 1864.
Il calcolatore non memorizza i dati inseriti, ma li utilizza esclusivamente per individuare le misurazioni meteorologiche corrispondenti.