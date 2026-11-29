Per ogni luogo di nascita viene individuata la stazione meteorologica più adatta, tenendo conto sia della distanza geografica sia dell'altitudine. Un dislivello di 100 metri equivale a una distanza di cinque chilometri. In questo modo, chi è nato in una valle non riceverà i dati relativi alla montagna più vicina. Sono inoltre escluse le stazioni situate sulle vette e quelle al di sopra dei 1'950 metri di quota.

Dati orari a partire dal 1981

Dal 1981 sono disponibili misurazioni per ogni singola ora. Chi conosce il proprio orario di nascita può quindi consultare i dati relativi alla temperatura, alle precipitazioni, al soleggiamento e al vento di quell'ora, oltre a quelli delle ore precedenti e successive. Il calcolatore tiene conto anche del fuso orario e dell'ora legale.