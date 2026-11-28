Assalto a una gioielleria a colpi di mazza: tre arresti
Martedì, verso le 4.30, tre individui hanno tentato di fracassare la vetrina di una boutique di Vevey, prima di ripartire a mani vuote. Ma hanno fatto poca strada
Martedì, verso le 4.30, tre individui hanno tentato di fracassare la vetrina di una boutique di Vevey, prima di ripartire a mani vuote. Ma hanno fatto poca strada
VEVEY - Hanno tentato di sfondare la vetrina di una gioielleria-orologeria a colpi di mazza, prima di darsi alla fuga a mani vuote. È accaduto nella notte tra lunedì e martedì a Vevey, nel Canton Vaud, ai danni di una boutique specializzata nella vendita di orologi e gioielli di lusso di seconda mano.
Erano le 4:23 quando le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato tre individui davanti al negozio. Uno di loro ha colpito ripetutamente la vetrina con una grossa mazza per una trentina di secondi, senza riuscire a sfondarla. Gli altri due attendevano con degli zaini in mano. Secondo la polizia cantonale vodese, i tre sono stati messi in fuga da un testimone.
Avvertito dalla società di sicurezza dell'attivazione dell'allarme, il cogestore ha consultato da casa le immagini della videosorveglianza. «Ho guardato le immagini direttamente dal mio telefono e ho visto i tipi che colpivano la nostra vetrina», racconta a 20 minutes. Le immagini sono state consegnate agli inquirenti.
La polizia cantonale vodese ha confermato di aver fermato poco dopo tre persone corrispondenti alle descrizioni dei sospettati. Si tratta di cittadini rumeni di età compresa tra i 42 e i 62 anni, senza domicilio conosciuto. Tutti e tre sono stati posti in detenzione preventiva. Le indagini sono condotte dalla polizia della sicurezza sotto la direzione del Ministero pubblico.
Una boutique molto ben protetta
Quasi 30 orologi di lusso sono esposti nella vetrina del negozio, alcuni dei quali valgono diverse decine di migliaia di franchi. La boutique, che dispone complessivamente di circa 200 orologi, ha riaperto normalmente. Il cogestore, che ha rilevato l'attività lo scorso 1° luglio, si dice tuttavia scosso dall'accaduto. «Avviare una nuova attività richiede già molti investimenti. Con tutto questo in più, è destabilizzante e molto stressante».
Non è la prima volta che la gioielleria finisce nel mirino dei malviventi. Nell'agosto del 2015, sotto la precedente gestione, tre rapinatori avevano aggredito il personale in pieno giorno. L'allora titolare, di 63 anni, era stato ricoverato in ospedale con una frattura alla mascella. Anche un'impiegata era rimasta ferita. In quell'occasione gli aggressori erano fuggiti senza bottino.