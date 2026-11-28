Avvertito dalla società di sicurezza dell'attivazione dell'allarme, il cogestore ha consultato da casa le immagini della videosorveglianza. «Ho guardato le immagini direttamente dal mio telefono e ho visto i tipi che colpivano la nostra vetrina», racconta a 20 minutes. Le immagini sono state consegnate agli inquirenti.

La polizia cantonale vodese ha confermato di aver fermato poco dopo tre persone corrispondenti alle descrizioni dei sospettati. Si tratta di cittadini rumeni di età compresa tra i 42 e i 62 anni, senza domicilio conosciuto. Tutti e tre sono stati posti in detenzione preventiva. Le indagini sono condotte dalla polizia della sicurezza sotto la direzione del Ministero pubblico.