Von Lehndorff, conosciuta anche come Veruschka, ha lasciato un segno indelebile nella fotografia di moda degli anni '60 ed è stata una delle donne più fotografate della sua generazione. È diventata inoltre famosa a livello internazionale grazie al suo ruolo nel film "Blow Up" di Michelangelo Antonioni nel 1966.

Negli ultimi anni la donna ha vissuto in modo riservato a Berlino. Fino all'ultimo, come scrive la Bild, il dialogo con i giovani artisti è stato per lei importante e ha fatto parte della sua vita quotidiana.