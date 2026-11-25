GERMANIA
È morta Veruschka
L'ex top model tedesca recitò in "Blow-Up" di Antonioni
IMAGO / MediaPunch
Fonte Ats Ans
È morta Veruschka
L'ex top model tedesca recitò in "Blow-Up" di Antonioni
BERLINO - L'ex top model tedesca di fama mondiale Vera von Lehndorff è morta all'età di 87 anni a Berlino, secondo quanto riferito alla Deutsche Presse-Agentur da fonti vicine alla famiglia.
Von Lehndorff, conosciuta anche come Veruschka, ha lasciato un segno indelebile nella fotografia di moda degli anni '60 ed è stata una delle donne più fotografate della sua generazione. È diventata inoltre famosa a livello internazionale grazie al suo ruolo nel film "Blow Up" di Michelangelo Antonioni nel 1966.
Negli ultimi anni la donna ha vissuto in modo riservato a Berlino. Fino all'ultimo, come scrive la Bild, il dialogo con i giovani artisti è stato per lei importante e ha fatto parte della sua vita quotidiana.
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE PEOPLE
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!