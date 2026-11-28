Il Centro blinda la concordanza e ribadisce il no all'atomo
Le raccomandazioni in vista della votazione del 28 febbraio 2027
WINTERTHUR - Riuniti oggi a Winterthur (ZH), i delegati del Centro hanno definito la linea per i prossimi appuntamenti politici: porta chiusa alla candidatura verde di Delphine Klopfenstein Broggini per il Consiglio federale e tre raccomandazioni di voto per le urne del 28 febbraio 2027: "no" alle nuove centrali nucleari, "sì" all'accordo economico con la Malaysia e "sì" alla modifica sui contratti collettivi di lavoro (LOCCL).
Sul fronte dell'elezione in governo, il presidente del partito Philipp Matthias Bregy ha frenato sul nascere le ambizioni dei Verdi, ribadendo che non vi è motivo di negare al partito più forte un secondo seggio. Pur definendo la scelta tra i candidati dell'UDC Thomas Aeschi e Michael Graber «fortemente limitata» a causa dei loro profili politici simili, Bregy ha ricordato che il Centro li misurerà sulla loro capacità di compromesso, sul rispetto per le argomentazioni altrui e sul senso di responsabilità verso l'intero Paese.
Il dibattito più acceso tra i delegati ha riguardato il futuro dell'atomo. Con 134 voti a favore del "no", 85 contrari e 13 astensioni, l'assemblea ha deciso di mantenere il divieto di costruire nuove centrali nucleari, in vigore dal 2017. Il voto ha evidenziato una profonda spaccatura trasversale, con le Donne del Centro schierate per il "no" e la sezione degli over 60 favorevole al "sì".
Alla fine ha prevalso la continuità strategica ed ecologica inaugurata da Doris Leuthard dopo Fukushima: l'ex consigliera nazionale Rosmarie Quadranti ha messo in guardia dal cadere nella «trappola di Rösti» a scapito delle rinnovabili, mentre l'ex presidente Gerhard Pfister ha sottolineato la necessità di mantenere una posizione chiara per gli elettori in vista delle elezioni federali del 2027. Respinte dunque le richieste di chi invocava «apertura tecnologica» per far fronte al crescente fabbisogno elettrico legato anche ai centri di calcolo.
Meno conflittuali le altre due decisioni per le urne di febbraio. L'accordo economico tra gli Stati dell'AELS e la Malaysia ha raccolto un consenso quasi unanime (un solo voto contrario e un'astensione). Maggioranza chiara anche per la revisione della LOCCL, che stabilisce il primato dei salari minimi fissati nei contratti collettivi di lavoro rispetto a quelli cantonali e comunali, anche qualora risultino inferiori.