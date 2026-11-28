Il dibattito più acceso tra i delegati ha riguardato il futuro dell'atomo. Con 134 voti a favore del "no", 85 contrari e 13 astensioni, l'assemblea ha deciso di mantenere il divieto di costruire nuove centrali nucleari, in vigore dal 2017. Il voto ha evidenziato una profonda spaccatura trasversale, con le Donne del Centro schierate per il "no" e la sezione degli over 60 favorevole al "sì".

Alla fine ha prevalso la continuità strategica ed ecologica inaugurata da Doris Leuthard dopo Fukushima: l'ex consigliera nazionale Rosmarie Quadranti ha messo in guardia dal cadere nella «trappola di Rösti» a scapito delle rinnovabili, mentre l'ex presidente Gerhard Pfister ha sottolineato la necessità di mantenere una posizione chiara per gli elettori in vista delle elezioni federali del 2027. Respinte dunque le richieste di chi invocava «apertura tecnologica» per far fronte al crescente fabbisogno elettrico legato anche ai centri di calcolo.