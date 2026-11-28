Secondo la radio svizzero-tedesca SRF, il tribunale ha ritenuto che un contratto tra Montblanc e un subappaltatore locale fosse fittizio. In realtà sussisteva un rapporto di lavoro diretto e, di conseguenza, Montblanc dovrà assumere retroattivamente i sei dipendenti e rimborsare i loro salari. I lavoratori, in maggioranza pachistani, avevano perso il posto nel 2024 in seguito all'interruzione della collaborazione con il subappaltatore.