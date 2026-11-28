Richemont, condannata una filiale in Italia
La decisione del tribunale fiorentino contro Montblanc apre un fronte sindacale sulla pratica del subappalto nel settore del lusso
ZURIGO - Montblanc, filiale di Richemont, è stata condannata da un tribunale del lavoro a Firenze. Il gruppo ginevrino ha confermato sabato la notizia all'agenzia AWP, annunciando che presenterà ricorso.
Secondo la radio svizzero-tedesca SRF, il tribunale ha ritenuto che un contratto tra Montblanc e un subappaltatore locale fosse fittizio. In realtà sussisteva un rapporto di lavoro diretto e, di conseguenza, Montblanc dovrà assumere retroattivamente i sei dipendenti e rimborsare i loro salari. I lavoratori, in maggioranza pachistani, avevano perso il posto nel 2024 in seguito all'interruzione della collaborazione con il subappaltatore.
Contattato da AWP, un portavoce di Richemont ha confermato che il gruppo ha preso atto della sentenza, ma non ne condivide il verdetto. Dopo aver esaminato le motivazioni del tribunale, verrà presentato ricorso.
Da parte sindacale si parla, sempre secondo la radio SRF, di una sentenza decisiva. Numerosi produttori di beni di lusso esternalizzano le lavorazioni in Italia a subappaltatori per ridurre i costi, una pratica che equivale anche allo sfruttamento.