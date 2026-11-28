La prima tappa dell'iniziativa, incentrata sulla formazione e autonomia degli infermieri, è in vigore dal luglio 2024. La Confederazione e i Cantoni devono stanziarvi circa un miliardo di franchi nell'arco di otto anni. Questi fondi sono destinati alle persone in formazione, alle istituzioni sanitarie per la formazione pratica nonché alle scuole superiori e alle scuole universitarie professionali per l'ampliamento delle loro capacità.

A cinque anni dalla votazione, l'organizzazione di categoria degli ospedali H+, che nel 2021 aveva sostenuto il controprogetto indiretto, accoglie con favore questi progressi «relativamente rapidi» e si rallegra del previsto inserimento degli infermieri titolari di un master in pratica infermieristica avanzata (APN), ha dichiarato a Keystone-ATS. Anche l'Alleanza del personale sanitario riconosce questi progressi.