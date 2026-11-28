Iniziativa cure infermieristiche: bilancio contrastato dopo 5 anni
La seconda tappa, dedicata alle condizioni di lavoro, cristallizza forti tensioni sotto la Cupola federale
BERNA - Il 28 novembre 2021, popolo e cantoni accettavano l'iniziativa sulle cure infermieristiche con il 61% dei voti. A cinque anni di distanza, l'attuazione del testo lascia un senso di incompiutezza all'Alleanza del personale sanitario. Se la tappa relativa alla formazione è entrata in vigore nell'estate del 2024, la seconda dedicata alle condizioni di lavoro cristallizza forti tensioni sotto la Cupola federale.
Il nuovo articolo costituzionale mirava a garantire effettivi sufficienti e a riconoscere l'importanza delle cure, oltre a rendere la professione più attrattiva di fronte alla penuria di personale.
La prima tappa dell'iniziativa, incentrata sulla formazione e autonomia degli infermieri, è in vigore dal luglio 2024. La Confederazione e i Cantoni devono stanziarvi circa un miliardo di franchi nell'arco di otto anni. Questi fondi sono destinati alle persone in formazione, alle istituzioni sanitarie per la formazione pratica nonché alle scuole superiori e alle scuole universitarie professionali per l'ampliamento delle loro capacità.
A cinque anni dalla votazione, l'organizzazione di categoria degli ospedali H+, che nel 2021 aveva sostenuto il controprogetto indiretto, accoglie con favore questi progressi «relativamente rapidi» e si rallegra del previsto inserimento degli infermieri titolari di un master in pratica infermieristica avanzata (APN), ha dichiarato a Keystone-ATS. Anche l'Alleanza del personale sanitario riconosce questi progressi.
Tuttavia, per la presidente dell'Associazione svizzera degli infermieri (ASI), Sophie Ley, il bilancio complessivo resta «contrastato»: «Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, siamo ancora lontani dall'obiettivo. Ad oggi, il mandato popolare è stato adempiuto solo parzialmente».
Condizioni di lavoro, capitolo delicato
È la seconda fase, la legge sulle condizioni di lavoro, a essere al centro dei dibattiti. Ad aprile, il Consiglio nazionale ha notevolmente ridimensionato le ambizioni del Consiglio federale. Ha rifiutato di ridurre la durata massima della settimana lavorativa del personale curante da 50 a 45 ore, temendo costi aggiuntivi di diversi miliardi di franchi e la creazione di migliaia di posti di lavoro.
Nella sessione invernale delle Camere federali, che inizia lunedì, il dossier sarà discusso dal Consiglio degli Stati, la cui commissione è a favore delle 45 ore.
Oggi pomeriggio a Berna è inoltre prevista un'altra manifestazione del personale infermieristico in piazza federale. «Chiediamo finalmente migliori condizioni di lavoro, organici sufficienti e un finanziamento adeguato dell'assistenza infermieristica», sottolinea Sophie Ley in un'intervista a Keystone-ATS.
Anche H+ ritiene necessarie delle migliorie, ma a «condizione che siano applicabili e integralmente finanziate fin dalla loro entrata in vigore»: gli ospedali e le cliniche, già sotto pressione finanziaria, non possono assumersene da soli i costi. L'associazione si oppone alle prescrizioni legali sulla dotazione di personale, all'obbligo di negoziare dei CCL e alla riduzione a 45 ore, che a suo avviso limiterebbe «la flessibilità, anche a scapito del personale infermieristico».
La strada giusta?
In questo braccio di ferro si ripropone la scelta del 2021. All'epoca H+ sosteneva il controprogetto indiretto del Parlamento, che secondo l'associazione avrebbe permesso di rispondere più rapidamente alle rivendicazioni. L'associazione continua a ritenere che i dettagli di diritto del lavoro non abbiano spazio nella Costituzione, ma debbano essere regolati dalla legge e attraverso il partenariato sociale. «Lo stato attuale dei dibattiti parlamentari dimostra che l'attuazione di un'iniziativa popolare richiede molto tempo», scrive H+.
Gli assicuratori malattia vanno nella stessa direzione. Per prio.swiss, una legge specifica sarebbe «estranea al sistema» e comporterebbe un onere troppo gravoso per chi paga i premi e per i contribuenti; l'organizzazione di categoria privilegia quindi le decisioni del Consiglio nazionale.
L'Alleanza del personale sanitario difende invece la strada intrapresa. Senza iniziativa, queste rivendicazioni difficilmente sarebbero state portate avanti con una tale forza politica, ritiene Sophie Ley. Per le organizzazioni del personale, il problema non risiede nel testo approvato, ma nell'«attuazione esitante» della volontà popolare. Esse esigono norme vincolanti sugli effettivi, una riduzione del carico di lavoro e turni più affidabili.
Queste diverse visioni si confronteranno a partire da lunedì 14 dicembre al Consiglio degli Stati. In caso di divergenze con la Camera del popolo, il dossier tornerà al Consiglio nazionale nel corso di una prossima sessione. Le due Camere dovranno giungere a un accordo.