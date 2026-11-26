Scontro all'incrocio, un veicolo si ribalta
L'incidente è avvenuto attorno alle ore 20. Pompieri e polizia al lavoro per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.
L'incidente è avvenuto attorno alle ore 20. Pompieri e polizia al lavoro per la messa in sicurezza e il ripristino della viabilità.
GIUBIASCO - Un incidente della circolazione si è verificato questa sera attorno alle ore 20 a Giubiasco, in via Monte Ceneri all'altezza di un incrocio semaforico nei pressi di una stazione di servizio.
Coinvolti due veicoli, uno immatricolato in Italia e l'altro in Ticino. A seguito dello scontro, uno dei due mezzi si è ribaltato, terminando la propria corsa sul marciapiede, contro un muro. Nessuno è rimasto ferito.
Secondo quanto riferisce nel corso della serata Rescue Media, una Volkswagen immatricolata in Ticino, che circolava indicazione di Bellinzona, ed una Lexus immatricolata in Italia che circolava in senso opposto sono entrati in collisione. A causa dell’urto la Lexus è terminato la sua corsa sul tetto.
Sul posto sono intervenuti i pompieri di Bellinzona per mettere in sicurezza i veicoli e recuperare i liquidi inquinanti fuoriusciti in seguito all'impatto. Presenti anche gli agenti della Polizia cantonale, per gli accertamenti del caso, e due mezzi del soccorso stradale per il recupero dei veicoli incidentati.
L'incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità. Le corsie in direzione di Sant'Antonino e Locarno sono state chiuse al traffico, mentre quella in direzione di Bellinzona è stata poi riaperta. Complessivamente i disagi si sono risolti dopo circa un'ora.
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