A spingere gli investitori verso il franco sono soprattutto i timori legati al settore dell'intelligenza artificiale, le nuove ipotesi di dazi commerciali da parte del governo americano e le persistenti tensioni geopolitiche. Le recenti turbolenze nel comparto tecnologico hanno infatti riportato in primo piano i dubbi sulla tenuta e sulle prospettive di crescita del settore.

In un contesto di maggiore avversione al rischio, gli investitori tendono a privilegiare le valute tradizionalmente considerate più sicure. Oltre al franco svizzero, tra queste figurano lo yen giapponese e, in misura più variabile, il dollaro statunitense. Alla forza del franco si contrappone inoltre un euro particolarmente debole: sulla moneta unica pesano anche le incertezze politiche in Europa, in particolare in Francia, dove nel 2027 sono previste nuove elezioni.