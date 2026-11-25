Il franco torna forte: euro ai minimi da maggio
I timori per nuovi dazi, per il settore dell'IA e le tensioni geopolitiche spingono gli investitori verso la valuta elvetica
ZURIGO - Il franco torna a guadagnare terreno sull'euro, sostenuto dal clima di incertezza globale e dalle prospettive poco entusiasmanti sul vecchio continente.
Oggi pomeriggio la moneta europea è scesa sotto quota 91 centesimi (minimo alle 13.45: 0,9076, con tendenza ancora ribassista), il livello più basso dal maggio scorso; a inizio ottobre un euro valeva ancora quasi 95 centesimi.
A spingere gli investitori verso il franco sono soprattutto i timori legati al settore dell'intelligenza artificiale, le nuove ipotesi di dazi commerciali da parte del governo americano e le persistenti tensioni geopolitiche. Le recenti turbolenze nel comparto tecnologico hanno infatti riportato in primo piano i dubbi sulla tenuta e sulle prospettive di crescita del settore.
In un contesto di maggiore avversione al rischio, gli investitori tendono a privilegiare le valute tradizionalmente considerate più sicure. Oltre al franco svizzero, tra queste figurano lo yen giapponese e, in misura più variabile, il dollaro statunitense. Alla forza del franco si contrappone inoltre un euro particolarmente debole: sulla moneta unica pesano anche le incertezze politiche in Europa, in particolare in Francia, dove nel 2027 sono previste nuove elezioni.
La combinazione dei due fenomeni amplifica la pressione sul cambio euro-franco, con conseguenze potenzialmente rilevanti anche per l'intera economia elvetica, fortemente legata agli scambi commerciali con l'Unione europea.
La banca privata ginevrina UBP mantiene una valutazione positiva sulle prospettive della valuta svizzera. In un'analisi gli esperti dell'istituto sottolineano che un'ulteriore flessione dei mercati azionari potrebbe favorire nuovi flussi di capitale verso le monete dei paesi tradizionalmente in avanzo commerciale, tra cui appunto il franco.