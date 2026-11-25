In relazione a questo evento franoso, gli esperti vallesani non hanno mai temuto una catastrofe come quella che nel maggio del 2025 coprì quasi interamente il villaggio di Blatten, nella Lötschental. La composizione della frana nei due casi è di natura diversa e i volumi di materiale instabile non sono paragonabili: su Blatten sono finiti dieci milioni di metri cubi di detriti e fango, 36 volte quelli che si sono staccati ieri nella Mattertal.