La montagna si muove, ma la valle tira un sospiro di sollievo
La massa glaciale sul versante nordorientale del Weisshorn crollata è stata monitorata con sistemi radar e telecamere, senza conseguenze per la popolazione.
RANDA - L'ultima porzione instabile rimasta del ghiacciaio sul versante nordorientale del Weisshorn (VS), che sovrasta il villaggio di Randa, nella valle che porta a Zermatt, è crollata ieri mattina. La frana non ha causato né vittime né danni.
I detriti si sono fermati su un altipiano del vicino Bisgletscher, il ghiacciaio sul fianco sudorientale del Bishorn, ha riferito ieri in un brevissimo comunicato sul proprio sito il Comune di Randa, precisando che la situazione continua a essere monitorata.
Il Comune aveva emesso un'allerta per un possibile imminente crollo della massa glaciale alla fine di agosto, innalzando il precedente livello di guardia. Un perimetro sul fondovalle, in massima parte sul versante sinistro del fiume Matter Vispa, che percorre la valle, era stato dichiarato inaccessibile.
Inizialmente la massa instabile, parte di un ghiacciaio sospeso sui pendii del Weisshorn, che culmina a 4505 metri, era stimata in 500'000 metri cubi. Alla fine di ottobre, dopo la caduta di vari blocchi di ghiaccio, il volume era sceso a 250'000-300'000 metri cubi, stando alle informazioni del Servizio cantonale vallesano dei pericoli naturali (SDANA/DNAGE). Quest'ultimo allora temeva ancora che i detriti potessero superare il pianoro del Bishorn e precipitare a valle. Per i circa 450 abitanti di Randa, situato sul versante destro della valle, non vi erano comunque particolari timori. L'evoluzione della situazione è sempre stata seguita con attenzione.
Le autorità monitorano il ghiacciaio da circa vent'anni tramite telecamere fisse. Dal 15 agosto viene utilizzato anche un radar per misurare con grande precisione i movimenti della massa glaciale.
In relazione a questo evento franoso, gli esperti vallesani non hanno mai temuto una catastrofe come quella che nel maggio del 2025 coprì quasi interamente il villaggio di Blatten, nella Lötschental. La composizione della frana nei due casi è di natura diversa e i volumi di materiale instabile non sono paragonabili: su Blatten sono finiti dieci milioni di metri cubi di detriti e fango, 36 volte quelli che si sono staccati ieri nella Mattertal.
Randa ha conosciuto eventi ben più catastrofici: nel 1991 è stata colpita da due enormi frane di quasi 30 milioni di metri cubi di roccia finiti sul fondovalle, seppellendo la frazione di Lerch e bloccando le vie di comunicazione per Zermatt.