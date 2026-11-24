L'auto ha quindi sfondato una recinzione metallica e attraversato un parco giochi, danneggiandosi. Impossibilitati a proseguire, i due occupanti hanno rimosso le targhe e sono fuggiti a piedi.

La Polizia cantonale di Zurigo e la Procura di Limmattal-Albis hanno avviato un'inchiesta. A essere ricercati sono una cittadina svizzera di 27 anni e un cittadino svizzero di 41 anni. La giovane avrebbe riportato ferite alla testa nell'incidente. Per entrambi è stato emesso un mandato d'arresto valido in tutta la Svizzera.