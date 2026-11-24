Auto travolge pedone e si schianta in un parco giochi: due ricercati
La polizia svizzera ha emesso mandati di arresto per una 27enne e un 41enne sospettati di essere coinvolti nell'incidente.
La polizia svizzera ha emesso mandati di arresto per una 27enne e un 41enne sospettati di essere coinvolti nell'incidente.
DIETIKON - Ha investito una donna alla fermata del bus e ha sfondato la recinzione di un parco giochi. È quanto accaduto martedì sera a Dietikon, nel canton Zurigo. I due occupanti dell'auto sono fuggiti e sono ricercati in tutta la Svizzera.
Erano circa le 17.00 quando il conducente, svoltando da Breitistrasse in Schützenstrasse, ha perso il controllo del veicolo, investendo una 47enne. La donna è stata trasportata in ospedale con ferite di lieve o media entità.
L'auto ha quindi sfondato una recinzione metallica e attraversato un parco giochi, danneggiandosi. Impossibilitati a proseguire, i due occupanti hanno rimosso le targhe e sono fuggiti a piedi.
La Polizia cantonale di Zurigo e la Procura di Limmattal-Albis hanno avviato un'inchiesta. A essere ricercati sono una cittadina svizzera di 27 anni e un cittadino svizzero di 41 anni. La giovane avrebbe riportato ferite alla testa nell'incidente. Per entrambi è stato emesso un mandato d'arresto valido in tutta la Svizzera.