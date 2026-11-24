Crans-Montana, dal Canton Vaud sette milioni di franchi per le vittime
Il Parlamento vodese ha approvato il contributo alla fondazione Beloved. Nell'incendio hanno perso la vita 41 persone, di cui 21 residenti nel Cantone.
LOSANNA - Il Canton Vaud stanzia sette milioni di franchi per sostenere a lungo termine le vittime della tragedia di Crans-Montana (VS). Il Gran Consiglio vodese ha approvato martedì il contributo destinato alla fondazione di aiuto alle vittime «Beloved», istituita per fornire assistenza alle persone colpite dall'incendio e ai loro familiari.
Il Consiglio di Stato vodese aveva già annunciato il sostegno finanziario lo scorso marzo. In Parlamento, la proposta ha raccolto un ampio consenso: soltanto i Verdi liberali si sono espressi contro, mentre tutte le altre forze politiche hanno sostenuto lo stanziamento.
La tragedia di Crans-Montana ha provocato la morte di 41 persone, 21 delle quali provenienti dal Canton Vaud. Tra i 115 feriti gravi, 28 sono residenti nel Cantone. Numeri che hanno contribuito a rafforzare la volontà delle autorità vodesi di intervenire concretamente a favore delle vittime e delle loro famiglie.
Durante il dibattito parlamentare, esponenti di diversi schieramenti politici hanno sottolineato l'importanza della solidarietà nei confronti delle persone colpite, evidenziando il carattere straordinario della catastrofe. «Un evento eccezionale richiede misure eccezionali», ha dichiarato la granconsigliera liberale radicale Florence Bettschart-Narbel.
La fondazione «Beloved», creata lo scorso marzo su iniziativa del Canton Vallese, è presieduta dall'ex consigliera federale Doris Leuthard. Il suo obiettivo è sostenere le vittime dell'incendio, i loro familiari e le forze di intervento coinvolte, indipendentemente dal luogo di residenza. La fondazione interviene in particolare quando le assicurazioni o altre istituzioni non coprono determinate spese oppure quando gli aiuti previsti non vengono erogati con sufficiente rapidità.