Cherosene, le scorte obbligatorie restano aperte
La situazione sul fronte delle forniture rimane tesa: le criticità degli scorsi mesi non sono state del tutto risolte
BERNA - L'approvvigionamento di cherosene in Svizzera resta critico e la Confederazione prolunga l'accesso alle scorte obbligatorie. Il 30 novembre entrerà in vigore un'ordinanza del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) che permetterà, in caso di necessità, di continuare ad autorizzare prelievi dalle riserve.
La decisione arriva alla scadenza delle autorizzazioni concesse finora dal delegato all'approvvigionamento economico del Paese, Roland Pfister, valide dal 15 ottobre al 29 novembre. In questo periodo il mercato è stato sostenuto nell'ambito di una «temporanea sotto-copertura del fabbisogno», con l'utilizzo di circa il 18% delle scorte obbligatorie. Il delegato ha così quasi esaurito la propria competenza, che gli consente di autorizzare prelievi fino al 20% delle riserve.
La situazione sul fronte delle forniture rimane tesa. L'aeroporto di Zurigo viene rifornito principalmente via ferrovia dalla Germania, mentre quello di Ginevra attraverso un oleodotto dalla Francia. I trasporti ferroviari sono al limite della capacità e si registrano sporadicamente cancellazioni o ritardi dei treni. Anche le raffinerie e gli oleodotti europei sono soggetti a limitazioni, il che riduce le consegne verso la Svizzera.
A complicare il quadro c'è l'andamento della domanda: dopo il calo stagionale registrato a novembre, i consumi di cherosene sono destinati a risalire in dicembre, mentre le scorte operative negli aeroporti svizzeri sono attualmente molto basse.
Per questo il DEFR ha deciso di liberare l'accesso alle scorte obbligatorie per via d'ordinanza. Il provvedimento garantisce che l'Approvvigionamento economico del Paese (AEP) possa autorizzare rapidamente, se necessario, ulteriori prelievi, assicurando così la continuità delle forniture. Le relative richieste potranno essere presentate al settore Energia dell'AEP a partire dal 30 novembre.
Per i quantitativi liberati vige l'obbligo di immissione sul mercato svizzero. I detentori delle scorte obbligatorie dovranno documentare e comunicare le variazioni delle riserve. Non appena la situazione di approvvigionamento non sarà più critica, il futuro capodipartimento del DEFR potrà interrompere la validità dell'ordinanza.