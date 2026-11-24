La situazione sul fronte delle forniture rimane tesa. L'aeroporto di Zurigo viene rifornito principalmente via ferrovia dalla Germania, mentre quello di Ginevra attraverso un oleodotto dalla Francia. I trasporti ferroviari sono al limite della capacità e si registrano sporadicamente cancellazioni o ritardi dei treni. Anche le raffinerie e gli oleodotti europei sono soggetti a limitazioni, il che riduce le consegne verso la Svizzera.

A complicare il quadro c'è l'andamento della domanda: dopo il calo stagionale registrato a novembre, i consumi di cherosene sono destinati a risalire in dicembre, mentre le scorte operative negli aeroporti svizzeri sono attualmente molto basse.