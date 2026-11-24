Botox senza autorizzazione in un appartamento: arrestata una 35enne
La polizia ha sequestrato preparati, aghi, un apparecchio laser e decine di migliaia di franchi in contanti
BÜLACH - La polizia cantonale zurighese ha arrestato lunedì sera a Bülach una donna che offriva ed eseguiva trattamenti al botox e altri interventi estetici senza disporre della necessaria autorizzazione all'esercizio della professione.
Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, gli agenti hanno perquisito uno studio di cosmetica ricavato in un appartamento. All'interno hanno trovato la gestrice e una cliente: la donna stava proprio preparando un trattamento al botox. Dagli accertamenti è emerso che non era in possesso di alcuna autorizzazione all'esercizio della professione.
Nel corso della perquisizione la polizia ha sequestrato preparati a base di botox e di acido ialuronico, aghi per iniezioni, un apparecchio laser e 32'700 franchi in contanti.
Si tratta di una cittadina vietnamita di 35 anni. Dopo gli interrogatori di polizia è stata deferita al ministero pubblico competente.