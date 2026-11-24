Dopo giornate particolarmente stressanti il vino era diventato un'abitudine irrinunciabile: in alcune serate arrivava a bere due bottiglie per riuscire a rilassarsi e fermare i pensieri. Per anni si era convinto di avere il controllo della situazione, considerando l'alcol semplicemente un aiuto per dormire. La svolta è arrivata nel marzo scorso, quando la moglie ha deciso di non poter più accettare la situazione: insieme hanno scelto la strada del ricovero per affrontare il problema.

Le conseguenze dell'alcolismo sul posto di lavoro non riguardano soltanto chi ne soffre, mette in guardia in dichiarazioni rilasciate alla testata zurighese Stephan Streit, responsabile del servizio di consulenza della Croce Blu a Berna e coordinatore di un progetto su alcol e lavoro attivo in dieci cantoni. A suo avviso molti dirigenti riescono a nascondere la propria dipendenza per lunghi periodi, ricorrendo a stratagemmi come profumi, gomme da masticare e colliri per mascherare l'odore dell'alcol e gli occhi arrossati. Con il tempo, però, gli effetti diventano sempre più evidenti: diminuiscono la concentrazione e la capacità di sopportare lo stress, mentre aumentano gli errori, l'irritabilità e le decisioni contraddittorie.