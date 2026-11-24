Quando il capo alza il gomito
In Svizzera una persona su dieci consuma troppo alcol: spesso sono manager e i dipendenti ne pagano le conseguenze
In Svizzera una persona su dieci consuma troppo alcol: spesso sono manager e i dipendenti ne pagano le conseguenze
ZURIGO - In Svizzera il consumo eccessivo di alcol continua a rappresentare un problema significativo, malgrado il calo generale dei consumi: secondo i dati, citati oggi dal Tages-Anzeiger, dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), circa il 12% della popolazione tra i 15 e i 65 anni, pari a circa 720'000 persone, consuma alcol in quantità considerate rischiose.
A essere particolarmente esposte sono coloro che ricoprono ruoli dirigenziali. Una dipendenza che, in molti casi, rimane nascosta per anni dietro un'apparente normalità professionale. Il quotidiano presenta a questo proposito il caso di un imprenditore zurighese di 63 anni, titolare di un'azienda edile e immobiliare. Per molto tempo l'uomo ha mantenuto un'immagine di dirigente affidabile, arrivando a gestire fino a 50 collaboratori. Fuori dall'ambiente lavorativo, però, la realtà era profondamente diversa.
Dopo giornate particolarmente stressanti il vino era diventato un'abitudine irrinunciabile: in alcune serate arrivava a bere due bottiglie per riuscire a rilassarsi e fermare i pensieri. Per anni si era convinto di avere il controllo della situazione, considerando l'alcol semplicemente un aiuto per dormire. La svolta è arrivata nel marzo scorso, quando la moglie ha deciso di non poter più accettare la situazione: insieme hanno scelto la strada del ricovero per affrontare il problema.
Le conseguenze dell'alcolismo sul posto di lavoro non riguardano soltanto chi ne soffre, mette in guardia in dichiarazioni rilasciate alla testata zurighese Stephan Streit, responsabile del servizio di consulenza della Croce Blu a Berna e coordinatore di un progetto su alcol e lavoro attivo in dieci cantoni. A suo avviso molti dirigenti riescono a nascondere la propria dipendenza per lunghi periodi, ricorrendo a stratagemmi come profumi, gomme da masticare e colliri per mascherare l'odore dell'alcol e gli occhi arrossati. Con il tempo, però, gli effetti diventano sempre più evidenti: diminuiscono la concentrazione e la capacità di sopportare lo stress, mentre aumentano gli errori, l'irritabilità e le decisioni contraddittorie.
A farne le spese sono soprattutto i collaboratori. Per lealtà verso il proprio superiore o per timore di compromettere l'attività aziendale, spesso finiscono per assumersi responsabilità aggiuntive, correggere gli sbagli del dirigente e trovare giustificazioni davanti ai clienti. Un comportamento che, anziché risolvere il problema, rischia di prolungarlo per anni. Segnalare la situazione, infatti, non è semplice: i dipendenti possono temere ritorsioni, valutazioni negative o persino la perdita dell'impiego.
Per affrontare il problema, Streit invita i collaboratori a documentare episodi e comportamenti concreti, annotando decisioni incoerenti, appuntamenti mancati ed errori ripetuti. Ma a suo avviso la responsabilità non deve ricadere esclusivamente sul personale. Anche le aziende sono chiamate a intervenire tempestivamente, definendo procedure chiare per riconoscere i segnali di allarme e offrire sostegno alle persone coinvolte. Tanto più che il fenomeno ha anche un rilevante impatto economico: il consumo di alcol - riferisce il giornale - provoca in Svizzera perdite di produttività superiori a 3 miliardi di franchi all'anno.