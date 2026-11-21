Una docuserie sulla famiglia e sul lavoro

È proprio la dimensione personale, oltre a quella professionale, al centro del nuovo progetto televisivo. Plein spiega di aver accettato di partecipare alla serie perché il suo marchio è fortemente legato alla sua persona e alla sua immagine pubblica.

«Sono uno dei pochi marchi del lusso nel settore della moda ancora molto legati a una persona», afferma, citando Karl Lagerfeld, Giorgio Armani e Gianni Versace. Secondo il designer, raccontare la propria vita e i propri valori è parte integrante del lavoro. «Per restare interessante devo anche suscitare reazioni e dividere le opinioni», spiega, sottolineando quanto sia importante creare un legame emotivo con i clienti.