Philipp Plein non lascia Lugano
Dopo aver ipotizzato un addio al Ticino, lo stilista conferma il legame con la città sul Ceresio. In un'intervista parla anche della battaglia per l'affidamento dei figli e della nuova docuserie su Amazon Prime.
Dopo aver ipotizzato un addio al Ticino, lo stilista conferma il legame con la città sul Ceresio. In un'intervista parla anche della battaglia per l'affidamento dei figli e della nuova docuserie su Amazon Prime.
LUGANO / ZURIGO - Dopo aver accennato lo scorso anno alla possibilità di trasferirsi altrove, lo stilista tedesco sembra aver cambiato idea. La Svizzera resta casa sua e il Ticino il luogo in cui ha scelto di crescere la propria famiglia. «Con quattro figli, apprezziamo la sicurezza e il sistema scolastico di Lugano. La Svizzera è casa nostra ed è difficile trovare altrove uno standard di vita altrettanto elevato», ha affermato in un'intervista a 20 Minuten.
Plein si è trasferito a Lugano quindici anni fa, soprattutto per la vicinanza a Milano. In precedenza aveva vissuto ad Amriswil, nel Canton Turgovia, dove a 24 anni aveva trasferito la sede principale della propria azienda di moda, dopo aver frequentato il collegio Schloss Salem, sul lago di Costanza.
Con la crescita dell'attività, però, attirare giovani professionisti del settore è diventato sempre più difficile. «Trovo che il Canton Turgovia sia fantastico, ma stilisti e venditori preferiscono vivere in metropoli come Parigi, Milano o New York. Nessuno voleva trasferirsi lì», racconta. Oggi il suo centro di vita è a Lugano, dove cerca di trascorrere più tempo possibile con i quattro figli, nonostante gli impegni professionali e i frequenti viaggi.
Ed è proprio la famiglia uno dei temi centrali della nuova docuserie a lui dedicata, «Plein – Family. Business. Dreams.», disponibile su Amazon Prime. Nel trailer compare anche la Svizzera, accanto alla sua residenza da 200 milioni di dollari a Bel Air, in California.
L'affidamento esclusivo dei due figli
Nell'intervista lo stilista torna anche sulla vicenda giudiziaria con l'ex compagna britannica Lucia Bartoli, 33 anni. Dall'agosto 2025 il designer ha ottenuto temporaneamente l'affidamento esclusivo dei due figli avuti con lei, Rouge Sky Galaxy, di tre anni, e Rocket Halo Ocean, di quattro.
Una decisione che, sostiene, non avrebbe mai cercato. Il suo obiettivo era ottenere un diritto di visita e un affidamento condiviso. «Per quanto ne so, è il primo caso in Svizzera in cui bambini così piccoli vengono affidati al padre invece che alla madre. Questo mi ha mostrato che i bambini avevano bisogno di aiuto», racconta. Quando sono arrivati da lui, uno dei due aveva smesso di parlare, ridere e piangere.
Plein collega la propria attenzione alla sofferenza dei figli anche alle esperienze vissute durante l'infanzia. I suoi genitori si erano separati quando aveva appena tre anni e il padre era alcolista. «Della mia infanzia ho solo ricordi negativi, legati all'ansia che provavo quando mia madre mi accompagnava all'asilo. Mi chiedevo: e se non venisse più a prendermi?».
Dopo la decisione del tribunale ha quindi scelto di lavorare prevalentemente da casa e di affidarsi al sostegno di psicologi per accompagnare i bambini in questa fase delicata.
La vicenda ha avuto anche strascichi pubblici. Bartoli ha avviato una raccolta fondi per sostenere le spese della battaglia legale contro l'ex compagno, il cui patrimonio è stimato da Forbes attorno ai 740 milioni di franchi. In seguito alla sentenza, Plein afferma di aver ricevuto minacce di morte e di essere stato oggetto di diffamazione. Ha quindi intrapreso un'azione legale e disattivato i commenti sul proprio profilo Instagram.
Una docuserie sulla famiglia e sul lavoro
È proprio la dimensione personale, oltre a quella professionale, al centro del nuovo progetto televisivo. Plein spiega di aver accettato di partecipare alla serie perché il suo marchio è fortemente legato alla sua persona e alla sua immagine pubblica.
«Sono uno dei pochi marchi del lusso nel settore della moda ancora molto legati a una persona», afferma, citando Karl Lagerfeld, Giorgio Armani e Gianni Versace. Secondo il designer, raccontare la propria vita e i propri valori è parte integrante del lavoro. «Per restare interessante devo anche suscitare reazioni e dividere le opinioni», spiega, sottolineando quanto sia importante creare un legame emotivo con i clienti.
Esclude tuttavia che si tratti di un reality show costruito sul modello della televisione trash. «Abbiamo realizzato qualcosa di più curato e autentico, con una squadra che ha già vinto un Emmy. Non facciamo trash TV e abbiamo anche potuto eliminare alcune scene, per esempio quando qualcuno si metteva le dita nel naso».
Le riprese sono state affidate sempre alla stessa troupe, così da permettere ai figli e alla compagna Andreea Sasu, 36 anni, di abituarsi alla presenza delle telecamere in casa. Con il tempo, racconta Plein, la famiglia ha ripreso a vivere normalmente, quasi dimenticandosi di essere filmata.