Quando la proprietaria ha raggiunto la pecora, l'animale era probabilmente morto da pochissimo. «Quando abbiamo toccato Zora, era ancora calda e il suo corpo era morbido», ha spiegato Bischof al portale di 20 Minuten. Tracce di sangue erano visibili in diversi punti, sia all'interno sia all'esterno della stalla. «È terribile pensare che Zora abbia dovuto subire una cosa del genere».

L'episodio ha profondamente scosso la donna. «Sabato ho lavorato sotto shock. Dovevo semplicemente andare avanti», racconta. Anche il resto del gregge ha mostrato segni di turbamento. «Per molto tempo non sono più riuscita a far uscire le pecore dalla stalla. Di solito, quando andavo a trovarle, mi correvano subito incontro».