Il video della lince che uccide la pecora. «Una scena terribile»
Parla la proprietaria della pecora sbranata sabato da una lince di sei mesi. L'episodio è stato ripreso da una telecamera.
MESOCCO (GR) - «Ma che razza di bestia era? È stata una scena terribile». Non si dà pace Sonja Bischof, 71enne di Mesocco, ripensando a quanto accaduto sabato scorso nella sua stalla: una lince è riuscita a saltare la recinzione metallica alta circa due metri e a uccidere la pecora Zora.
Nonostante fosse decisamente più grande del predatore, la pecora non ha avuto alcuna possibilità di salvarsi. L'attacco è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza, un video di dieci secondi che qui vi proponiamo.
Quando la proprietaria ha raggiunto la pecora, l'animale era probabilmente morto da pochissimo. «Quando abbiamo toccato Zora, era ancora calda e il suo corpo era morbido», ha spiegato Bischof al portale di 20 Minuten. Tracce di sangue erano visibili in diversi punti, sia all'interno sia all'esterno della stalla. «È terribile pensare che Zora abbia dovuto subire una cosa del genere».
L'episodio ha profondamente scosso la donna. «Sabato ho lavorato sotto shock. Dovevo semplicemente andare avanti», racconta. Anche il resto del gregge ha mostrato segni di turbamento. «Per molto tempo non sono più riuscita a far uscire le pecore dalla stalla. Di solito, quando andavo a trovarle, mi correvano subito incontro».
La sera, una volta rientrata a casa, Bischof è crollata. «Non facevo che tremare e piangere. Ero bianca come un lenzuolo e volevo soltanto andare a letto». Rivedere le immagini dell'attacco, spiega, l'ha aiutata a elaborare quanto successo.
«Sono i miei animali domestici»
Per Sonja Bischof, Zora non era semplicemente un animale da allevamento. Più di dieci anni fa, la donna si è trasferita dalla Turgovia ad Andergia per realizzare il sogno di gestire una piccola fattoria. «Gli animali mi danno gioia. Le pecore, i miei asini e i miei due cani per me sono tutti animali domestici», racconta.
Ogni giorno trascorre dalle otto alle nove ore in loro compagnia. Quello del 14 novembre è stato il primo episodio del genere nella sua fattoria. «Per fortuna, prima di allora non avevamo mai subito un attacco», sottolinea. Da quel giorno, inoltre, le telecamere di sorveglianza non hanno più ripreso la lince.
Come proteggere gli animali?
Ora la principale preoccupazione della 71enne riguarda la sicurezza del resto del gregge. «Devo proteggere meglio i miei animali. Deve esserci una soluzione. Di certo non mi lascerò cacciare via da una lince così piccola». Durante l'inverno le pecore vengono comunque tenute all'interno della stalla. Il problema si ripresenterà però con l'arrivo della bella stagione, quando gli animali torneranno a trascorrere più tempo all'aperto.
«Sono molto preoccupata. Intorno alle mie stalle ho recinzioni metalliche e reti elettrificate», spiega Bischof. Protezioni che, evidentemente, non sono bastate a impedire l'attacco.
Ripensando a quanto successo, la donna riconosce anche una propria parte di responsabilità: «Avrei dovuto mettere gli animali nella stalla prima. Non avrei dovuto lasciarli nel recinto esterno durante la notte», ammette.
Bischof assicura comunque di non provare rabbia nei confronti della lince. A preoccuparla sono piuttosto alcuni comportamenti umani che, a suo giudizio, rischiano di rendere ancora più difficile la convivenza con i grandi predatori.
In particolare, denuncia la pratica di lasciare intenzionalmente carne all'aperto per attirare lupi e linci. «Nel nostro villaggio ci sono persone che vogliono osservare lupi e linci in questo modo», sostiene.
L'esperto: «Potrebbe essere una giovane lince rimasta senza madre»
Ma perché una lince così giovane ha attaccato una pecora? Una spiegazione arriva da Arno Puorger, responsabile del settore grandi predatori dell'Ufficio caccia e pesca del Canton Grigioni.
L'esperto, interpellato da 20 Minuten, precisa che non sia possibile stabilire con certezza le ragioni dell'attacco. La sua ipotesi è che si tratti di una giovane lince rimasta senza madre, di circa sei mesi. «Ci sono singoli casi in cui questi giovani animali perdono il contatto con la madre», spiega Puorger.
Che le linci possano predare anche animali da reddito è un fenomeno conosciuto.
«Abbiamo già avuto casi in cui una lince ha ucciso delle galline», riferisce il responsabile cantonale. L'attacco di Mesocco rappresenta però un episodio particolare per i Grigioni. Secondo Puorger, nel cantone non era mai stata segnalata prima l'uccisione di una pecora da parte di una lince. «Altri cantoni hanno già segnalato casi simili. Attualmente, però, nei Grigioni sono molto rari», precisa. Le autorità continueranno a monitorare il comportamento delle linci presenti nella regione.