Proprio Botta ha ribadito la volontà di istituire «momenti di dialogo con le istituzioni cantonali, con una presenza significativa di giovani, perché la loro voce arrivi direttamente su temi decisivi come lavoro, indipendenza, salute e mobilità». Sempre il presidente ha confermato come «a breve saranno rese note le proposte concrete che il Comitato presenterà al Cantone e alle istituzioni regionali».

Arial Shala, coordinatore del Comitato Giovanile, ha evidenziato la generale necessità «di un sostegno maggiore a ragazze e ragazzi ticinesi: stage retribuiti in modo adeguato e un riconoscimento concreto del lavoro svolto da chi entra nel sistema».