Viva Ticino presenta il suo Comitato Giovanile
Ai quali il nuovo partito promette di riservare «almeno il 15% delle candidature» alle prossime elezioni. Riccardo Botta è presidente, Arial Shala coordinatore.
Ai quali il nuovo partito promette di riservare «almeno il 15% delle candidature» alle prossime elezioni. Riccardo Botta è presidente, Arial Shala coordinatore.
LUGANO - Viva Ticino, il nuovo partito cantonale, ha presentato in conferenza stampa a Lugano il proprio Comitato Giovanile, guidato dal presidente Riccardo Botta.
Il Comitato, spiega il partito, sarà «uno spazio di partecipazione politica e culturale dedicato alle ragazze e ai ragazzi ticinesi tra i 18 e i 35 anni, ai quali il partito riserverà il 15% delle candidature». Si tratta «di una novità assoluta per il Ticino», come ha sottolineato Fazal Rehman, ideatore dell’iniziativa e co-presidente di Viva Ticino.
Proprio Botta ha ribadito la volontà di istituire «momenti di dialogo con le istituzioni cantonali, con una presenza significativa di giovani, perché la loro voce arrivi direttamente su temi decisivi come lavoro, indipendenza, salute e mobilità». Sempre il presidente ha confermato come «a breve saranno rese note le proposte concrete che il Comitato presenterà al Cantone e alle istituzioni regionali».
Arial Shala, coordinatore del Comitato Giovanile, ha evidenziato la generale necessità «di un sostegno maggiore a ragazze e ragazzi ticinesi: stage retribuiti in modo adeguato e un riconoscimento concreto del lavoro svolto da chi entra nel sistema».
Anche il presidente di Viva Ticino, Werner Nussbaumer, ha messo l’accento sulla necessità di garantire l'autonomia delle nuove generazioni sia «per non gravare sulla famiglia» sia «per frenare la partenza verso altri cantoni».
Questo perché «con gli attuali salari di base, ha ricordato, in Ticino è difficile trovare un affitto accessibile, mettere insieme i mezzi per la prima casa e far fronte ai costi della sanità pubblica. Servono soluzioni e condizioni agevolate subito», ha chiosato.