Il pugno di Carr sfocia nel penale
Il Ministero pubblico del Giura bernese-Seeland ha aperto un procedimento contro l'attaccante canadese dell'Ajoie «per tentate lesioni personali gravi»
BIENNE - Il pugno sferrato lo scorso 16 ottobre da Daniel Carr a Gaetan Haas finisce davanti alla giustizia penale. Il Ministero pubblico del Giura bernese-Seeland ha infatti annunciato oggi l'apertura di un procedimento per «tentate lesioni personali gravi» nei confronti dell'attaccante dell'Ajoie, che aveva colpito il capitano del Bienne alla testa al termine di una bagarre, quando quest'ultimo si trovava già a terra, privo di casco.
Per quel gesto, il 35enne canadese era già stato squalificato per sette giornate dal Tribunale sportivo della SIHF. Scontata la sospensione in National League, Carr è ora a disposizione per la partita di questa sera a Lugano. Ma dovrà fare i conti anche con la giustizia ordinaria. «Venerdì 23 ottobre è stata aperta d'ufficio una procedura penale contro Daniel Carr per tentate lesioni personali gravi, in particolare sulla base delle immagini trasmesse in diretta televisiva e successivamente riprese da diversi media», ha comunicato il Ministero pubblico in una nota.
Le indagini sono state affidate alla Polizia cantonale bernese, che ha già ascoltato diverse persone, tra cui i due giocatori coinvolti, e sequestrato alcuni mezzi di prova. L'inchiesta è ancora in corso e sono previsti altri interrogatori. Una volta conclusi gli accertamenti, gli atti saranno trasmessi al Ministero pubblico competente, che deciderà come procedere.
Nel comunicato, le autorità ricordano che «anche nello sport determinati comportamenti possono avere conseguenze penali, quando superano i limiti consentiti. In presenza di indizi di un possibile reato, le autorità sono tenute ad aprire un procedimento e a svolgere le necessarie indagini». Per i reati perseguibili d'ufficio, come stabilito dal Codice di procedura penale, non è necessaria una denuncia.
Cosa rischia Carr - Per le lesioni gravi consumate (art. 122 del Codice penale svizzero) la legge prevede da uno a dieci anni di detenzione. Trattandosi di tentativo (art. 22 CP), il giudice può però decidere liberamente di «attenuare la pena» (art. 48a CP), scendendo quindi sotto il minimo di un anno previsto dalla legge.