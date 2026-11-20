Le indagini sono state affidate alla Polizia cantonale bernese, che ha già ascoltato diverse persone, tra cui i due giocatori coinvolti, e sequestrato alcuni mezzi di prova. L'inchiesta è ancora in corso e sono previsti altri interrogatori. Una volta conclusi gli accertamenti, gli atti saranno trasmessi al Ministero pubblico competente, che deciderà come procedere.

Nel comunicato, le autorità ricordano che «anche nello sport determinati comportamenti possono avere conseguenze penali, quando superano i limiti consentiti. In presenza di indizi di un possibile reato, le autorità sono tenute ad aprire un procedimento e a svolgere le necessarie indagini». Per i reati perseguibili d'ufficio, come stabilito dal Codice di procedura penale, non è necessaria una denuncia.