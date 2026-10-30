Due giornate di squalifica in più per Carr

Secondo il club bernese, nel determinare la sanzione «non si è tenuto sufficientemente conto del violento pugno sferrato alla testa di un giocatore ormai inerme e del conseguente elevato rischio di lesioni». Una posizione che il Tribunale ha parzialmente condiviso.

Intanto, il Bienne e Haas stanno ancora valutando la possibilità di intraprendere azioni legali in sede civile e penale contro Daniel Carr.