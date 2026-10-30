Due giornate di squalifica in più per Carr
Il Tribunale sportivo della SIHF ha parzialmente accolto il ricorso del Bienne.
PORRENTRUY - Due giornate di squalifica in più per Daniel Carr. Il Tribunale sportivo della SIHF ha aumentato da cinque a sette le giornate di sospensione dell'attaccante dell'Ajoie, accogliendo parzialmente il ricorso del Bienne contro la precedente decisione del giudice unico della Lega. Per il canadese è aumentata anche la multa, passata da 7'600 a 9'040 franchi.
L'episodio, lo ricordiamo, risale al 16 ottobre, quando Carr sferrò un violento pugno al volto di Gaëtan Haas al termine di una bagarre. Il 34enne canadese era stato inizialmente squalificato per cinque giornate, una pena giudicata troppo lieve dal Bienne, che aveva quindi presentato ricorso.
Secondo il club bernese, nel determinare la sanzione «non si è tenuto sufficientemente conto del violento pugno sferrato alla testa di un giocatore ormai inerme e del conseguente elevato rischio di lesioni». Una posizione che il Tribunale ha parzialmente condiviso.
Intanto, il Bienne e Haas stanno ancora valutando la possibilità di intraprendere azioni legali in sede civile e penale contro Daniel Carr.