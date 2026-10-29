Bayern, Lennart Karl in crisi: ai dirigenti non piace la sua vita "esuberante" sui social
Lennart Karl lotta per ritrovare la forma. Al FC Bayern sarebbero oggetto di discussione anche le sue apparizioni sui social media e la fidanzata Zoe Käppele.
Lennart Karl lotta per ritrovare la forma. Al FC Bayern sarebbero oggetto di discussione anche le sue apparizioni sui social media e la fidanzata Zoe Käppele.
MONACO DI BAVIERA - Non è un momento facile per Lennart Karl. Dopo una stagione particolarmente positiva, il talento 18enne del Bayern Monaco sta attraversando una fase complicata, tra prestazioni poco convincenti e attenzioni mediatiche. Secondo quanto riportato dalla "Bild", a preoccupare i dirigenti del club bavarese non sarebbe soltanto il rendimento in campo, ma anche la sua crescente esposizione sui social media.
Il giovane nazionale tedesco condivide frequentemente momenti della propria vita privata, mostrando il suo stile di vita e la relazione con l'influencer Zoe Käppele. Un comportamento che, stando alle indiscrezioni, non sarebbe particolarmente apprezzato dai vertici del Bayern, che preferirebbero vedere Karl protagonista sul terreno di gioco piuttosto che sui social. Il club, tuttavia, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.
Le difficoltà sportive del 18enne sono emerse anche nel pareggio per 2-2 contro l'Arsenal in Champions League. Partito dalla panchina, Karl è entrato al 68esimo minuto, toccando appena nove palloni, senza vincere alcun duello né effettuare tiri in porta. Durante l'estate, Karl aveva subito uno strappo muscolare al quadricipite della coscia sinistra, un infortunio che gli aveva fatto saltare i Mondiali. In questa stagione è partito titolare soltanto tre volte, senza mai disputare un'intera partita.
Il compagno di squadra dovrebbe essere un modello
Secondo la "Bild", all'interno del Bayern ci sarebbe chi vorrebbe vedere Karl seguire l'esempio del compagno Tom Bischof. Il 21enne viene considerato un modello per impegno e determinazione, tanto in allenamento quanto durante le partite. Anche Bischof ha una fidanzata attiva sui social, Josefine Scholl, figlia dell'ex leggenda bavarese Mehmet Scholl. A differenza di Karl e Käppele, però, i due mantengono un profilo più discreto per quanto riguarda la loro relazione.
Nonostante le critiche e il momento difficile, per Karl potrebbe presto arrivare un'occasione importante. Le indisponibilità di Luis Díaz e Jamal Musiala aprono infatti nuovi spazi nel reparto offensivo del Bayern. Il giovane talento potrebbe così ottenere maggiore minutaggio e provare a ritrovare quelle prestazioni che lo avevano messo in luce nella scorsa stagione.