Bayern, Lennart Karl in crisi: ai dirigenti non piace la sua vita "esuberante" sui social

Le difficoltà sportive del 18enne sono emerse anche nel pareggio per 2-2 contro l'Arsenal in Champions League. Partito dalla panchina, Karl è entrato al 68esimo minuto, toccando appena nove palloni, senza vincere alcun duello né effettuare tiri in porta. Durante l'estate, Karl aveva subito uno strappo muscolare al quadricipite della coscia sinistra, un infortunio che gli aveva fatto saltare i Mondiali. In questa stagione è partito titolare soltanto tre volte, senza mai disputare un'intera partita.

Il compagno di squadra dovrebbe essere un modello

