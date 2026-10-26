Aggressione in pieno centro: colpite due donne
Momenti di tensione questa mattina nei pressi di Piazza Cioccaro: un uomo si è scagliato contro più persone, ferendole.
Momenti di tensione questa mattina nei pressi di Piazza Cioccaro: un uomo si è scagliato contro più persone, ferendole.
LUGANO - Momenti di tensione questa mattina, verso le 10:25, nel centro di Lugano, in Piazza Cioccaro, dove un uomo è stato colto da un'improvvisa crisi comportamentale. Una donna, nel tentativo di allontanarsi da lui, è inciampata ed è caduta a terra, battendo la testa.
È quanto riferisce la Polizia Città di Lugano, intervenuta sul posto insieme alla Croce Verde di Lugano su richiesta della CECAL.
Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, l'uomo si sarebbe diretto verso la donna che, cercando di allontanarsi, è inciampata ed è caduta al suolo, battendo la testa. La donna è stata successivamente trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti medici.
Una seconda donna, intervenuta per prestarle soccorso, è stata invece colpita con un pugno dall'uomo. È stata visitata sul posto dal personale sanitario.
Una prima segnalazione giunta in redazione riferiva anche dell'intervento di alcuni presenti, che avrebbero cercato di trattenere l'uomo, e di una 17enne che sarebbe stata coinvolta nell'episodio. La giovane, nel tentativo di soccorrere la prima donna colpita, sarebbe stata aggredita dall'uomo al volto.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Città di Lugano e i soccorritori della Croce Verde.
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