Aggressione in pieno centro: colpite due donne

Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia, l'uomo si sarebbe diretto verso la donna che, cercando di allontanarsi, è inciampata ed è caduta al suolo, battendo la testa. La donna è stata successivamente trasportata al Pronto Soccorso per accertamenti medici.

Una seconda donna, intervenuta per prestarle soccorso, è stata invece colpita con un pugno dall'uomo. È stata visitata sul posto dal personale sanitario.