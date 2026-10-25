Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi

CAMPIONE D'ITALIA - Sono circa 200 automobilisti di Campione d’Italia che rischiano di dover immatricolare le proprie auto in Italia. La questione riguarda i residenti nell’enclave italiana che, dopo l’ingresso del Comune nell’unione doganale europea nel 2020, non possono più beneficiare delle agevolazioni legate alla targa ticinese e alle non poche difficoltà burocratiche legate alla regolarizzazione dei veicoli. Stando al sindaco Luca Frigerio sono circa 230 i veicoli interessati e per i quali la regolarizzazione non risulta completata.