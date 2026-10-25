Proroga in scadenza per le auto con targhe ticinesi
Si cerca una soluzione con il Ministero dei Trasporti per facilitare l’immatricolazione delle auto ancora con targa ticinese.
Si cerca una soluzione con il Ministero dei Trasporti per facilitare l’immatricolazione delle auto ancora con targa ticinese.
CAMPIONE D'ITALIA - Sono circa 200 automobilisti di Campione d’Italia che rischiano di dover immatricolare le proprie auto in Italia. La questione riguarda i residenti nell’enclave italiana che, dopo l’ingresso del Comune nell’unione doganale europea nel 2020, non possono più beneficiare delle agevolazioni legate alla targa ticinese e alle non poche difficoltà burocratiche legate alla regolarizzazione dei veicoli. Stando al sindaco Luca Frigerio sono circa 230 i veicoli interessati e per i quali la regolarizzazione non risulta completata.
Immatricolare i veicoli in Italia non è semplice. «Prima si potevano immatricolare le auto provenienti dalla Svizzera dei campionesi velocemente, come masserizie – spiega Frigerio al quotidiano La Provincia di Como – oggi invece devono fare la procedura completa con il collaudo, questo crea tempi lunghi, per questo stiamo chiedendo la possibilità di poter immatricolare le auto in Italia più velocemente».
A sollevare il problema sono state le autorità italiane, che hanno chiesto al dipartimento delle istituzioni del Canton Ticino di fare chiarezza sulla situazione. Il termine stabilito per l’utilizzo delle targhe svizzere da parte dei residenti campionesi era stato fissato al 31 dicembre 2022, con una proroga fino al 31 dicembre 2026. Dal 2027, quindi, potrebbero scattare le nuove disposizioni.
Il Comune intanto sta cercando una soluzione concreta con il Ministero dei Trasporti per accelerare le procedure di immatricolazione. «La vera soluzione è il ritorno alla situazione ante 2020», afferma Frigerio.