La mappa di Enoch e un viaggio tra terra e cielo

Da questa geografia immaginaria prende forma il viaggio di Enoch attraverso i cieli, guidato da esseri angelici oltre i confini del mondo terreno. Davanti a lui si spalanca un cosmo immenso e vertiginoso, governato da stelle, fuoco e potenze celesti, mentre sulla Terra l’umanità resta prigioniera della materia e delle proprie catene. La visione di Enoch diventa così un confronto tra ciò che l’uomo riesce a contemplare e ciò che continua a sfuggire alla sua comprensione, forse destinato, infine, a essere dimenticato.

Il brano apre la porta ai temi cosmici che attraverseranno il nuovo album della band, ormai quasi terminato e di prossima uscita. Il titolo e la data del release party saranno annunciati a breve. Resterà intatto il marchio di fabbrica dei Noise in Myself, che continuano a esplorare antichi miti e misteri alla ricerca di un significato più profondo nei cicli ineluttabili dell’esistenza umana.