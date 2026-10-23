Il numero è quello della Polizia di Lugano, ma è una truffa

Il meccanismo è semplice: una voce registrata informa il destinatario della presenza di contravvenzioni disciplinari scadute e annuncia che sarà ricontattato successivamente per procedere al pagamento.

La Polizia Città di Lugano chiarisce che si tratta di tentativi di truffa e invita la popolazione a non dare seguito a queste chiamate, a non comunicare dati personali o bancari e a non effettuare alcun pagamento.