Il numero è quello della Polizia di Lugano, ma è una truffa
Ti chiamano e ti informano della presenza di contravvenzioni disciplinari scadute, estorcendoti poi dati personali e bancari.
LUGANO - Sullo schermo del telefono compare il numero ufficiale della Polizia Città di Lugano, ma dall'altra parte della linea ci sono dei truffatori. La polizia cittadina mette in guardia la popolazione dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di tentativi di truffa telefonica.
Il raggiro sfrutta una tecnica chiamata «spoofing telefonico», che permette di falsificare il numero del chiamante. Sul display della vittima compare così il numero ufficiale della Polizia Città di Lugano (058 866 81 11), facendo apparire la telefonata come una comunicazione autentica delle autorità.
Il meccanismo è semplice: una voce registrata informa il destinatario della presenza di contravvenzioni disciplinari scadute e annuncia che sarà ricontattato successivamente per procedere al pagamento.
La Polizia Città di Lugano chiarisce che si tratta di tentativi di truffa e invita la popolazione a non dare seguito a queste chiamate, a non comunicare dati personali o bancari e a non effettuare alcun pagamento.
Le autorità ricordano infine che la Polizia Città di Lugano non richiede mai telefonicamente il pagamento di contravvenzioni disciplinari.