Persone disperse, REDOG Ticino può contare su due nuovi team di ricerca

Le prove hanno messo alla prova non soltanto le capacità dei cani, ma anche la preparazione fisica e mentale dei conduttori, la loro resistenza e soprattutto l'affiatamento con i rispettivi animali. Competenze fondamentali nelle operazioni di ricerca di persone disperse, dove affidabilità, concentrazione e capacità di affrontare situazioni complesse possono fare la differenza.

Il conseguimento del brevetto nazionale rappresenta il risultato di un percorso di formazione e allenamenti costanti. Per Mareen Lang e Tiziano Barray si apre ora la possibilità di partecipare alle operazioni di ricerca in superficie con i rispettivi cani.