Persone disperse, REDOG Ticino può contare su due nuovi team di ricerca
L'arrivo di due nuove squadre certificate rafforza il potenziale operativo di REDOG Ticino nelle ricerche in superficie.
Due nuovi team abilitati alla ricerca di persone disperse in superficie per REDOG Ticino. Mareen Lang con la sua Kjara e Tiziano Barray con Thor hanno superato il brevetto nazionale REDOG, portando a cinque il numero di squadre certificate del gruppo ticinese.
L'esame si è svolto sabato 17 ottobre al Col du Marchairuz, nel Canton Vaud, nella regione della Vallée de Joux. Una prova impegnativa, iniziata alle 6 del mattino e terminata attorno alle 17, durante la quale i due binomi hanno affrontato diverse sessioni di ricerca.
Le prove hanno messo alla prova non soltanto le capacità dei cani, ma anche la preparazione fisica e mentale dei conduttori, la loro resistenza e soprattutto l'affiatamento con i rispettivi animali. Competenze fondamentali nelle operazioni di ricerca di persone disperse, dove affidabilità, concentrazione e capacità di affrontare situazioni complesse possono fare la differenza.
Il conseguimento del brevetto nazionale rappresenta il risultato di un percorso di formazione e allenamenti costanti. Per Mareen Lang e Tiziano Barray si apre ora la possibilità di partecipare alle operazioni di ricerca in superficie con i rispettivi cani.
Con i due nuovi brevetti, REDOG Ticino dispone ora di cinque team abilitati alla ricerca di persone disperse in superficie, rafforzando così la propria capacità di intervento e di supporto alle operazioni di ricerca sul territorio.