Pirati della strada: le 11 infrazioni stradali più gravi degli ultimi 6 mesi

Degli 11 casi registrati, 8 si sono verificati all'interno delle località, su strade con limite di 50 chilometri orari, dove sono state rilevate velocità comprese tra 106 e 127 chilometri orari. Gli altri 3 casi riguardano l'autostrada A2, su tratti con limiti di 80 chilometri orari, a causa di un cantiere, e di 100 chilometri orari. Complessivamente, le infrazioni hanno coinvolto 5 automobilisti e 6 motociclisti. La velocità più elevata è stata registrata il 5 agosto a Balerna, sull'A2, dove un automobilista tedesco viaggiava a 189 chilometri orari su un tratto con limite di 100. Tra gli episodi più gravi figura anche quello del 16 giugno a Rodi-Fiesso, dove un'automobilista giordana è stata intercettata a 149 chilometri orari in un tratto autostradale limitato a 80 a causa di un cantiere. Il 9 ottobre, invece, a Gudo, un motociclista della Macedonia del Nord è stato sorpreso a 127 chilometri orari in una zona con limite di 50. Altri casi significativi sono stati registrati a Bioggio dalla Polizia Malcantone Est, che ha intercettato un motociclista svizzero a 114 chilometri orari su un tratto limitato a 50, e a Rivera e Brissago dalla Polizia cantonale. In queste ultime due località, rispettivamente un automobilista svizzero e un motociclista italiano circolavano a 112 chilometri orari, sempre su strade con limite di 50. Tra le persone fermate figura inoltre un'automobilista svizzera di 19 anni, già condannata a una pena detentiva sospesa con la condizionale.