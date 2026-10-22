Cerca e trova immobili
Segnalaci
MENDRISIOTTO

«Non perdiamo le nostre riserve d'acqua»: il futuro di due pozzi fa discutere

A Morbio Inferiore due atti parlamentari chiedono chiarezza sul destino dei pozzi Polenta e Prà Tiro. Tra PFAS, bonifiche e rischio siccità, la richiesta è di evitare decisioni irreversibili.
«Non perdiamo le nostre riserve d'acqua»: il futuro di due pozzi fa discutere
Tipress
di Cronaca Ticino
«Non perdiamo le nostre riserve d'acqua»: il futuro di due pozzi fa discutere
A Morbio Inferiore due atti parlamentari chiedono chiarezza sul destino dei pozzi Polenta e Prà Tiro. Tra PFAS, bonifiche e rischio siccità, la richiesta è di evitare decisioni irreversibili.

MORBIO INFERIORE - Quale sarà il futuro dei pozzi Polenta e Prà Tiro dopo la loro esclusione dall'Acquedotto regionale del Mendrisiotto (ARM)? E quali possibilità esistono per recuperarli e utilizzarli come riserve idriche in caso di emergenza o siccità? Sono gli interrogativi al centro di due distinti atti parlamentari presentati dai gruppi Morbio 2030 (Sinistra e Verdi) e Lega/UDC di Morbio Inferiore.

Le due formazioni chiedono al Municipio chiarimenti sulla gestione dei pozzi, sulle bonifiche e sulle prospettive di riutilizzo, anche alla luce dell'attivazione della tappa a lago dell'ARM, prevista a partire dall'aprile 2027.

Prà Tiro e il problema dei PFAS
Il pozzo Prà Tiro, situato a Chiasso, contribuisce tuttora all'approvvigionamento di Morbio Inferiore. L'acqua viene trattata con filtri a carbone attivo per eliminare i PFOS, con costi supplementari e controlli rigorosi.

L'interrogazione riconosce la coerenza della prevista esclusione del pozzo dalla rete potabile ordinaria con la pianificazione regionale, ma invita a non confondere questa scelta con la rinuncia definitiva all'infrastruttura.

Il documento ricorda l'emergenza del 2008, quando il Pozzo Polenta venne chiuso per la presenza nella falda di una sostanza associata agli idrocarburi e alla benzina. Il Comune dovette ricorrere a sacchetti d'acqua, cisterne e all'intervento della Protezione civile. In quell'occasione Prà Tiro assunse particolare importanza.

CHIASSO
Chiasso, Pozzo Prà Tiro verso la resa dei conti?

Una riserva contro emergenze e siccità
I gruppi chiedono se siano state valutate tutte le conseguenze della dismissione e se sia possibile evitare interventi irreversibili, come la cementificazione delle captazioni.

Per Prà Tiro si propone di verificare la possibilità di mantenerlo come riserva utilizzabile in caso di siccità, guasti, blackout o indisponibilità della rete ARM. Vengono chiesti anche chiarimenti sui tempi dell'allacciamento al nuovo acquedotto, sulle garanzie di continuità dell'approvvigionamento e sui costi di mantenimento rispetto alla dismissione definitiva.

Inquinamento e possibili utilizzi alternativi
Morbio 2030 propone uno studio tecnico indipendente per valutare il recupero dei pozzi a beneficio dell'agricoltura, dell'industria e di altri utilizzi non potabili, coinvolgendo Comuni, Servizio idrico del Basso Mendrisiotto (SIBM), ARM e Cantone.

Per Prà Tiro, tuttavia, la presenza di PFOS e PFAS impone precauzioni: l'impiego irriguo potrebbe disperdere gli inquinanti nel terreno. Tra le alternative da approfondire figura anche lo sfruttamento energetico della falda per riscaldamento e raffrescamento. Viene inoltre chiesto di mantenere il monitoraggio della qualità dell'acqua e di rendere pubblici i risultati delle analisi.

Pozzo Polenta, il risanamento e il ricorso
L'interpellanza di Morbio 2030 si concentra anche sulla procedura di risanamento del Pozzo Polenta.

Secondo quanto riportato nell'atto, con un ordine del 12 ottobre 2023 il Dipartimento del territorio avrebbe incaricato ECSA Energy SA di elaborare un progetto per ripristinare la completa potabilità dell'acqua. La richiesta sarebbe legata al fatto che il pozzo non è stato formalmente dismesso e le sue zone di protezione non sono state abrogate.

Contro questa decisione, sempre secondo Morbio 2030, sarebbe pendente un ricorso. Il gruppo chiede quindi al Municipio di preservare il pozzo e le relative zone di protezione almeno fino alla conclusione della procedura, evitando di compromettere la possibilità di un risanamento completo.

LA GOCCIA CHE CONTA
Due storie d’acqua: Stabio risana e risparmia, Morbio Inferiore abbandona e paga

Il legame con la pianificazione territoriale
La questione riguarda anche la Variante pianificatoria Serfontana-Bisio, in elaborazione. Morbio 2030 vuole sapere se il Municipio intenda mantenere le zone di protezione del Pozzo Polenta nel Piano regolatore.

L'interpellanza richiama inoltre il progetto di riqualifica del fiume Breggia, per il quale il Consorzio Arginature ha pubblicato un mandato di studio il 4 settembre 2026. Il gruppo chiede di coordinare le iniziative per tutelare l'area verde attorno al pozzo, la Breggia e la falda sottostante, valorizzando anche i collegamenti con il Parco delle Gole della Breggia.

Chiesta maggiore trasparenza
Entrambi gli atti sollecitano una maggiore informazione alla popolazione e al Consiglio comunale. Per Prà Tiro viene chiesto un rapporto che confronti costi, rischi e benefici delle diverse opzioni prima di qualsiasi decisione irreversibile.

Morbio 2030 e Lega/UDC auspicano infine una collaborazione tra Comuni, SIBM, ARM e Cantone. Una volta ricevute le risposte del Municipio, valuteranno i prossimi passi, dichiarandosi disponibili a coinvolgere anche le altre forze politiche.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
acquamorbio inferiorepolentapozzipra tirosicurezza idrica
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Incidente mortale in Valle di Blenio: travolge un 85enne e si dà alla fuga
LIVE
ACQUAROSSA
20 ore

Incidente mortale in Valle di Blenio: travolge un 85enne e si dà alla fuga

Arriva la neve in montagna: chiusi diversi passi alpini
LIVE
SVIZZERA
1 gior
6
35

Arriva la neve in montagna: chiusi diversi passi alpini

Il mistero della donna che vive in stazione da mesi: il video
LIVE
BIASCA
11 ore

Il mistero della donna che vive in stazione da mesi: il video

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle
LIVE
GERMANIA
1 gior
6
22

BMW offre fino a 650'000 euro per lasciare il posto: richieste alle stelle

«Se solo avessi dato retta a mia moglie…»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Se solo avessi dato retta a mia moglie…»

Travolto e ucciso in Valle di Blenio: un 70enne si è consegnato alle autorità
LIVE
ACQUAROSSA
6 ore

Travolto e ucciso in Valle di Blenio: un 70enne si è consegnato alle autorità

Mamma da 8 mesi, la modella Sahara Ray stroncata dal Fentanyl
LIVE
STATI UNITI
2 gior

Mamma da 8 mesi, la modella Sahara Ray stroncata dal Fentanyl

Dal 2027 torna il doppio cognome per i coniugi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
10
45

Dal 2027 torna il doppio cognome per i coniugi

Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video
LIVE
ACQUAROSSA
4 ore

Falciato davanti alla moglie mentre si recava al cinema: il video

Dopo Parigi, lo sciopero giovanile arriverà anche in Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
211
431

Dopo Parigi, lo sciopero giovanile arriverà anche in Ticino

Rischio informatico: il Cantone corre ai ripari e disattiva alcuni servizi online
LIVE
CANTONE
21 ore
21
52

Rischio informatico: il Cantone corre ai ripari e disattiva alcuni servizi online

«Così lo si manda verso la morte»
LIVE
BODIO
1 gior
139
144

«Così lo si manda verso la morte»

19enne in terapia intensiva dopo un pugno in discoteca
LIVE
LUGANO
2 gior
56
118

19enne in terapia intensiva dopo un pugno in discoteca

Social sul gabinetto, un'accoppiata pericolosa
LIVE
CANTONE
1 gior
23
34

Social sul gabinetto, un'accoppiata pericolosa

I furbetti dei mezzi pubblici: viaggiano senza biglietti e minacciano pure
LIVE
CANTONE
1 gior
31

I furbetti dei mezzi pubblici: viaggiano senza biglietti e minacciano pure

L'uomo trovato morto dopo l'incendio ha un nome
LIVE
LUGANO
1 gior

L'uomo trovato morto dopo l'incendio ha un nome

Cercare la morte allo zoo
LIVE
FOCUS
1 gior
20

Cercare la morte allo zoo

Quanta carne di vitello c'è nel Bratwurst? L'indagine che potrebbe sorprendere
LIVE
SVIZZERA
22 ore
24
25

Quanta carne di vitello c'è nel Bratwurst? L'indagine che potrebbe sorprendere

Troppi frontalieri? La Lega chiede di intervenire
LIVE
LUGANO
2 gior
120
242

Troppi frontalieri? La Lega chiede di intervenire

Striscioni provocatori: blitz nella notte
LIVE
LUGANO
2 gior
55
113

Striscioni provocatori: blitz nella notte

Un taglio che fa rumore: addio all'albero di via Besso
LIVE
LUGANO
1 gior
19
93

Un taglio che fa rumore: addio all'albero di via Besso

«Che fine faranno i 400 posteggi?»
LIVE
LUGANO
2 gior
13
39

«Che fine faranno i 400 posteggi?»

Se hai un problema di salute, la nuova complementare te la scordi
LIVE
CANTONE
2 gior
51
58

Se hai un problema di salute, la nuova complementare te la scordi

Mucche in fuga sulla cantonale, interviene la polizia
LIVE
LEVENTINA
1 gior
13
72

Mucche in fuga sulla cantonale, interviene la polizia

Il malore, l'atterraggio d'emergenza a Zurigo e il tragico esito
LIVE
SVIZZERA
2 gior

Il malore, l'atterraggio d'emergenza a Zurigo e il tragico esito

La strada per il Nano divide, Bernasconi pronto a fare ricorso
LIVE
LUGANO
2 gior
96
190

La strada per il Nano divide, Bernasconi pronto a fare ricorso

La morte sulle Montagne russe
LIVE
FOCUS
3 gior
25

La morte sulle Montagne russe

Maxi operazione antimafia: un arresto in Ticino
LIVE
CANTONE
1 gior
10
29

Maxi operazione antimafia: un arresto in Ticino

Dopo il grave infortunio parla Kilde: «È brutale, difficile da accettare»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
4
28

Dopo il grave infortunio parla Kilde: «È brutale, difficile da accettare»

«La violenza è forse ciò che la politica si meriterebbe»
LIVE
SCIOPERO PER IL CLIMA
1 gior
66
180

«La violenza è forse ciò che la politica si meriterebbe»

«Sono un rompicoglioni, e c’è una cosa che mi fa paura»
LIVE
LUGANO
11 ore
21
28

«Sono un rompicoglioni, e c’è una cosa che mi fa paura»

Sinner, nel mirino il suo modo di muoversi
LIVE
TENNIS
2 gior
5
12

Sinner, nel mirino il suo modo di muoversi

Non è una rivoluzione, ma poco ci manca
LIVE
LUGANO/TENERO
11 ore
8
26

Non è una rivoluzione, ma poco ci manca

Inaugurata una nuova strada ciclabile lunga tre chilometri
LIVE
BELLINZONA
2 gior
13
38

Inaugurata una nuova strada ciclabile lunga tre chilometri

Giacche da 2.600 euro e tifosi da tutto il mondo: il Como non è più solo calcio
LIVE
ITALIA
11 ore
4
33

Giacche da 2.600 euro e tifosi da tutto il mondo: il Como non è più solo calcio

La gioventù europea protesta. Perché in Svizzera tutto resta tranquillo?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
48
38

La gioventù europea protesta. Perché in Svizzera tutto resta tranquillo?

Dalla "banca occulta" al permesso B: i legami svizzeri del 62enne arrestato a Lugano
LIVE
LUGANO
22 ore
9
18

Dalla "banca occulta" al permesso B: i legami svizzeri del 62enne arrestato a Lugano

La carta d'identità si fa biometrica
LIVE
SVIZZERA
3 gior
14
33

La carta d'identità si fa biometrica

Chiede una canzone neonazista, poi scoppia la rissa: morto un 27enne
LIVE
SVITTO
2 gior

Chiede una canzone neonazista, poi scoppia la rissa: morto un 27enne

Oro, è tornato il momento di acquistarlo?
LIVE
SVIZZERA
3 gior
2
5

Oro, è tornato il momento di acquistarlo?

Il monito di Federer ai genitori
LIVE
TENNIS
1 gior
2
21

Il monito di Federer ai genitori

Incidente sull'A2 nella galleria del San Salvatore
LIVE
LUGANO
1 gior
3
29

Incidente sull'A2 nella galleria del San Salvatore

«Qui il presidente era il capo ultras»
LIVE
CALCIO
2 gior
4
13

«Qui il presidente era il capo ultras»

L’Ambrì ruggisce: i campioni finiscono (ancora) al tappeto
LIVE
HCAP
1 gior
8
68

L’Ambrì ruggisce: i campioni finiscono (ancora) al tappeto

Frode da 60 milioni: «Non volevo truffarlo»
LIVE
LUGANO
2 gior

Frode da 60 milioni: «Non volevo truffarlo»

Pirati della strada: le 11 infrazioni stradali più gravi degli ultimi 6 mesi
LIVE
CANTONE
7 ore
14
27

Pirati della strada: le 11 infrazioni stradali più gravi degli ultimi 6 mesi

Attacco hacker alle casse pensioni: a rischio anche i dati di 27mila ticinesi
LIVE
CANTONE
1 gior
13
59

Attacco hacker alle casse pensioni: a rischio anche i dati di 27mila ticinesi

«Questo è tutto un altro Ambrì. Al Lugano manca un leader dietro»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
2 gior
1
12

«Questo è tutto un altro Ambrì. Al Lugano manca un leader dietro»

«È stato incredibile quello che Ronaldo ha fatto alle 3 del mattino»
LIVE
CALCIO
1 gior
5

«È stato incredibile quello che Ronaldo ha fatto alle 3 del mattino»

Allarme antincendio sul treno: cinque operai sottoposti a controlli medici
LIVE
TORRICELLA-TAVERNE
1 gior
10

Allarme antincendio sul treno: cinque operai sottoposti a controlli medici

ULTIME NOTIZIE TICINO
Scuola media, posata la prima pietra: investimento da 24,4 milioni
LIVE
ACQUAROSSA
10 min

Scuola media, posata la prima pietra: investimento da 24,4 milioni

Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura
LIVE
PARADISO
27 min

Grave infortunio in un cantiere: operaio cade da un'impalcatura

«Lascerò la finanza»
LIVE
CANTONE
33 min

«Lascerò la finanza»

La siccità allenta la presa: revocati i divieti sull'acqua potabile
LIVE
CHIASSO
59 min

La siccità allenta la presa: revocati i divieti sull'acqua potabile

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona
LIVE
LUGANO
1 ora
2
24

Un’avvocata per 30 franchi: ecco dove e come funziona

Il cervo amico di tutti sarà salvato: ecco come
LIVE
SIGIRINO
2 ore

Il cervo amico di tutti sarà salvato: ecco come

Tornano i pranzi con l’OSI
LIVE
LUGANO
2 ore
2

Tornano i pranzi con l’OSI

Eventi letterari Monte Verità, il festival cambia direzione
LIVE
LOCARNO
2 ore
3

Eventi letterari Monte Verità, il festival cambia direzione

Colpito da una lamiera mentre lavora su un trabattello
LIVE
LUGANO
3 ore
1
2

Colpito da una lamiera mentre lavora su un trabattello

Natale in Piazza, arriva una novità (gratuita) davanti al LAC
LIVE
LUGANO
3 ore
1
13

Natale in Piazza, arriva una novità (gratuita) davanti al LAC