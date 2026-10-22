«Non perdiamo le nostre riserve d'acqua»: il futuro di due pozzi fa discutere

MORBIO INFERIORE - Quale sarà il futuro dei pozzi Polenta e Prà Tiro dopo la loro esclusione dall'Acquedotto regionale del Mendrisiotto (ARM)? E quali possibilità esistono per recuperarli e utilizzarli come riserve idriche in caso di emergenza o siccità? Sono gli interrogativi al centro di due distinti atti parlamentari presentati dai gruppi Morbio 2030 (Sinistra e Verdi) e Lega/UDC di Morbio Inferiore.