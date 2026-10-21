Responsabilità sociale ed educazione alla sostenibilità: imprese ed esperti a confronto

Ad accogliere i presenti e ad aprire i lavori è stato Sacha Cattelan, CEO di Grafica Set Group SA, che ha richiamato il percorso di sensibilizzazione portato avanti negli ultimi anni insieme a BancaStato. Un impegno che, dopo aver approfondito le dimensioni ambientali, energetiche e normative della sostenibilità, ha scelto quest'anno di concentrarsi sulle persone e sulla responsabilità sociale.



“La sostenibilità non riguarda soltanto ciò che un'azienda consuma o produce, ma anche, e soprattutto, il modo in cui sceglie di operare, di crescere e di rapportarsi con le persone e con il territorio”, ha sottolineato Cattelan. Da qui la necessità di superare una visione limitata agli adempimenti e agli obiettivi aziendali, per riconoscere nella sostenibilità una cultura da costruire e condividere. “La sostenibilità non riguarda soltanto il futuro. È il risultato delle scelte che facciamo oggi, come persone, come imprese e come territorio”.

