Winterland svela la nuova fiaba: «La melodia della luce»

Sconti per chi raggiunge Winterland in treno

Gli organizzatori hanno annunciato anche alcune agevolazioni per chi sceglierà di raggiungere Winterland con i mezzi pubblici. Grazie all'offerta Christmas'n'Rail, i visitatori potranno beneficiare di uno sconto fino al 50% sul viaggio ferroviario di andata e ritorno e di una riduzione del 30% sull'acquisto della Winterland Card, dal prezzo di 20 franchi, che permette di accedere alle attrazioni dell'evento. L'offerta è disponibile per i viaggi dalla Svizzera, mentre sono previste agevolazioni anche per chi raggiungerà la manifestazione dalla Lombardia e dal Piemonte. Un'ulteriore promozione riguarda i viaggiatori di Treno Gottardo: chi sarà in possesso di un biglietto Treno Gottardo Hit riceverà un vin brulé in omaggio durante la visita a Winterland.

La manifestazione è sostenuta dai main partner Raiffeisen, Ascona-Locarno, Coop, Coca Cola, BVHouse, Ebuyhouse e Caviezel.