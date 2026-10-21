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Winterland svela la nuova fiaba: «La melodia della luce»

Gli organizzatori hanno svelato il tema della nuova edizione. Proiezioni luminose sulle facciate di Piazza Grande a Locarno e illuminazioni ad Ascona.
Winterland svela la nuova fiaba: «La melodia della luce»
Tipress
di Redazione
Winterland svela la nuova fiaba: «La melodia della luce»
Gli organizzatori hanno svelato il tema della nuova edizione. Proiezioni luminose sulle facciate di Piazza Grande a Locarno e illuminazioni ad Ascona.

LOCARNO/ASCONA - Sarà «La melodia della luce» il filo conduttore della nuova edizione di Winterland Ascona-Locarno, in programma dal 19 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. La fiaba natalizia, scritta e diretta da Davide Grampa, ispirerà le proiezioni luminose sulle facciate di Piazza Grande a Locarno e le illuminazioni che accompagneranno il periodo delle feste ad Ascona. Il tema della nuova edizione è stato svelato oggi, 21 ottobre, dagli organizzatori. Al centro del racconto ci saranno la musica, la luce e l'importanza dell'ascolto, attraverso una storia che prenderà vita anche nel tradizionale videomapping sulla facciata di Palazzo Marcacci, sede del Municipio di Locarno.

Uno spettacolo di luci ogni ora
Lo spettacolo audiovisivo sarà proiettato ogni ora a partire dal calare del buio. Le immagini animeranno la facciata del Municipio, trasformandola nello scenario della fiaba. La stessa narrazione farà da filo conduttore alle installazioni luminose previste nelle due località, collegando le proiezioni di Locarno alle illuminazioni natalizie di Ascona.

La storia di Maria e dello spartito misterioso
Protagonista di «La melodia della luce» è Maria, una giovane maestra di pianoforte che insegna ai bambini un principio fondamentale: prima che una melodia possa nascere, bisogna lasciare spazio al silenzio. Un giorno, Maria riceve uno spartito misterioso, caratterizzato da note dorate. Quando comincia a suonarlo, una melodia incantata si diffonde per le strade di Locarno. I bambini riescono a percepirne la magia, mentre gli adulti, assorbiti dai propri pensieri e dalle distrazioni quotidiane, sembrano aver perso la capacità di ascoltare. La storia raggiunge il suo momento culminante nella notte di Natale, quando alle note del pianoforte si uniscono quelle di un violino. La musica che nasce da questo incontro riesce a unire i cuori e ad accendere una nuova vita. Le note si sollevano nell'aria e si trasformano in piccole luci dorate, simbolo di speranza.

Attraverso questa vicenda, Davide Grampa propone una riflessione sull'importanza dell'ascolto e dei piccoli gesti. Il messaggio della fiaba è che l'armonia nasce quando si riesce a fare spazio agli altri, superando il rumore e le distrazioni della vita quotidiana.

La storia diventerà così l'elemento comune dell'esperienza proposta da Winterland, con un'identità visiva che accompagnerà residenti e visitatori nelle due località per tutta la durata della manifestazione.

Sconti per chi raggiunge Winterland in treno
Gli organizzatori hanno annunciato anche alcune agevolazioni per chi sceglierà di raggiungere Winterland con i mezzi pubblici. Grazie all'offerta Christmas'n'Rail, i visitatori potranno beneficiare di uno sconto fino al 50% sul viaggio ferroviario di andata e ritorno e di una riduzione del 30% sull'acquisto della Winterland Card, dal prezzo di 20 franchi, che permette di accedere alle attrazioni dell'evento. L'offerta è disponibile per i viaggi dalla Svizzera, mentre sono previste agevolazioni anche per chi raggiungerà la manifestazione dalla Lombardia e dal Piemonte. Un'ulteriore promozione riguarda i viaggiatori di Treno Gottardo: chi sarà in possesso di un biglietto Treno Gottardo Hit riceverà un vin brulé in omaggio durante la visita a Winterland.
La manifestazione è sostenuta dai main partner Raiffeisen, Ascona-Locarno, Coop, Coca Cola, BVHouse, Ebuyhouse e Caviezel.

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