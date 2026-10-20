«Avessi dato retta a mia moglie...»

L’imputato ha ammesso di aver sbagliato a «fidarsi di alcuni studi legali importanti, che poi fanno fatica a risponderti». Avrebbe dovuto alzare il telefono, raccontare la vicenda e spiegare che era necessario recuperare i soldi persi negli investimenti. «Ma non l’ho fatto: avevo vergogna perché mi ero fatto fregare a sessant’anni. Se solo avessi dato retta a mia moglie…».