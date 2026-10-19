Chiede una canzone neonazista, poi scoppia la rissa: morto un 27enne

Estremisti di destra tra il pubblico

La serata prevedeva l'esibizione dei Krawallbrüder, impegnati nella loro unica tappa svizzera, e di altri due gruppi tedeschi. Tutte e tre le formazioni appartengono alla scena Oi!, un genere musicale legato alle culture punk e skinhead.

Stando alla testimonianza di una persona informata sui fatti, tra il pubblico del concerto, che aveva registrato il tutto esaurito, erano presenti persone di orientamento politico diverso, compresi alcuni estremisti di destra riconoscibili dall'abbigliamento e dai simboli esibiti.