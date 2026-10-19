Violentò due donne: stupratore condannato a 14 anni e mezzo

Il secondo episodio si è verificato nel 2023, in un bosco a Wädenswil. Questa volta la vittima era una donna di 63 anni, alla quale il 30enne ha teso un'imboscata. Armato di coltello, l'ha minacciata di morte se non avesse assecondato le sue richieste, prima di violentarla. Entrambe le donne hanno riportato ferite durante le aggressioni.