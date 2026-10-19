Natalie Rickli rinuncia alla candidatura al Consiglio federale
Rickli motiva la sua decisione sottolineando l'importanza di stabilità per il Cantone di Zurigo.
Rickli motiva la sua decisione sottolineando l'importanza di stabilità per il Cantone di Zurigo.
ZURIGO - La consigliera di Stato zurighese dell'UDC Natalie Rickli rinuncia a una candidatura per il Consiglio federale. La democentrista di Winterthur desidera ripresentarsi alle elezioni per il governo cantonale nell'aprile 2027.
«Zurigo, in quanto cantone più popoloso, ha bisogno di un governo stabile in questi tempi difficili», ha scritto la quasi cinquantenne sul suo conto Instagram.
Rickli - data tra le favorite per la successione di Guy Parmelin in Consiglio federale - è consigliera di Stato zurighese e responsabile del Dipartimento della sanità dal maggio 2019. In primavera, aveva annunciato che si sarebbe candidata alle elezioni cantonali dell'anno prossimo e che non sarebbe stata disponibile per una candidatura al Consiglio degli Stati.