Natalie Rickli rinuncia alla candidatura al Consiglio federale

«Zurigo, in quanto cantone più popoloso, ha bisogno di un governo stabile in questi tempi difficili», ha scritto la quasi cinquantenne sul suo conto Instagram.

Rickli - data tra le favorite per la successione di Guy Parmelin in Consiglio federale - è consigliera di Stato zurighese e responsabile del Dipartimento della sanità dal maggio 2019. In primavera, aveva annunciato che si sarebbe candidata alle elezioni cantonali dell'anno prossimo e che non sarebbe stata disponibile per una candidatura al Consiglio degli Stati.